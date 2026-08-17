Mura ima novega strateškega partnerja in športnega direktorja

Slovenski nogometni prvoligaš Mura je potrdil sodelovanje z novim strateškim partnerjem. Kot so v klubu zapisali na spletni strani, so skupno vizijo in dolgoročen pristop našli z ameriškim poslovnežem Nebojšo Nashem Subotićem. Ob tem so imenovali tudi novega športnega direktorja Maria Rubešo.

Pri Muri so za novega športnega direktorja izbrali Rubešo, ki je bil eden ključnih ljudi pri povezovanju Subotića s klubom. Klub iz Murske Sobote je še sporočil, da bodo končno uredili tudi preostala odprta vprašanja, povezana z obdobjem prejšnjega investitorja Georgea Juncaja. Po zaključku dogovorjenih formalnih postopkov bo končano njegovo dosedanje investicijsko razmerje z Muro.

Mura na petem mestu

»Za nami je zahtevno obdobje, v katerem je bila naša glavna naloga stabilizirati klub in ustvariti temelje za njegovo dolgoročno prihodnost. Zelo me veseli, da smo našli partnerja, s katerim lahko ta projekt dolgoročno razvijamo skupaj,« je za klubsko spletno stran dejal predsednik Mure Robert Kuzmič.

»Želimo zgraditi stabilen, ambiciozen in razvojno usmerjen klub, ki bo ohranil svojo močno prekmursko identiteto ter svojo prihodnost gradil na kakovostnem delu, razvoju igralcev, močni akademiji in odgovornem poslovanju,« je dodal. S sedmimi točkami je Mura na petem mestu v 1. slovenski ligi.