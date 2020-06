Komu bo spodrsnilo: Muri, Celju ali kar obema?

Ljubljana

Prekmurec v celjskem dresu in eden od najboljših nogometašev v tej sezoni Mitja Lotrič je otrok Mure, a v današnji prvi tekmi 28. kola 1. SNL bo tudi največja nevarnost za soboške črno-bele. FOTO: NK Celje

Vrstni red: Olimpija 53, Celje 51, Maribor 49, Aluminij 45, Mura 44, Bravo 34, Tabor 29, Triglav 28, Domžale 27, Rudar 10.

Murin motor v zvezni vrsti Nino Kouter (levo) se ni zadovoljil z uvrstitvijo v finale pokala NZS.

FOTO: Jure Eržen/Delo

- Pri Olimpiji in Mariboru bodo drevi enotni: srce jim bo bilo za prekmurske črno-bele. Prva današnja tekma 28. kola 1. SNL v Fazaneriji (19.00) bo še en derbi, ki je že aktiviral tudi matematike. Točka ne bo dovolj za šampionske ambicije.Bo Mura ustavila niz Celja in se enakovredno vključila v boj za prvaka? Bo Celje podaljšalo niz brez poraza in z zmago celo prehitelo vodilno Olimpijo za najmanj 24 ur? Zeleno-beli in vijolični, ki so pod taktirko novega trenerjaše drugič osvojili poln izkupiček ob darilih tekmecev (od petih golov ga je lev Domžalah zabil iz akcije brez srečnih naključij), bi z veseljem sprejeli razplet brez zmagovalca, zadovoljila bi jih tudi zmaga Prekmurcev. Toda to bi pomenilo, da bi tudi Mura potrkala na šampionska vrata.V vlogi glavnega zvezdnika današnjega spektakla brez navijačev – kakšna tragedija, prav v tej sezoni, ko se obeta prvovrstna poslastica za naslov – bo domači fant v napačnem dresu,. Bržčas edini manjkajoči kamenček v Murinem prekmurskem mozaiku.Prekmurec od glave do pete iz Vaneče pri Puconcih je v soboto odločil zmagovalca v Stožicah, mož odločitve je bil tudi v drugih tekmah. V hokejskem seštevku golov in podaj je pri številki 24 (14 + 10), boljši je le njegov soigralec(27, 18 + 9). Celjski trenerima v 25-letnem hitronogem adutu najmočnejši strup v steklenički. Lotrič je visok vsega 169 cm in šviga, preigrava, zabija ter podaja. Nadležen je kot muha, piči kot komar.Toda tudi Mura je v obdobju epidemije vzgojila virus, ki povzroča hude preglavice tekmecem. Od Mitje poldrugo leto starejši in naposled brez zdravstvenih težav– oba imata tudi približno podobni vlogi na igrišču – ima v uglašenem orkestru dirigentaproste roke solista. Ko 27-letni Medžimurec (16, 10 + 6) zaigra po svojih notah, padajo evrogoli in asistence. Dvakrat Aluminij, minulo soboto še Tabor – oba sta spoznala mojstrstvo enega od številnih Lukov, ki pišejo odmevna športna poglavja.Kdo bo trenerski zmagovalec, Šimundža s taktično najbolj dovršeno igro ali Kosić z všečno in tudi točkovno uspešno igro? To je še en prvovrstni dvoboj. Mariborčan na soboški klopi je tako rekoč že na pragu prve lovorike, Kosić je še trdno v boju za prvaka. Vrstnikoma (oba letnik 1971) in nekoč tekmecema na igrišču ne bo lahko, Mura bo igrala že četrto tekmo v desetih dneh, Celje je v Stožicah komaj še dihalo. Igralce so grabili krči. Šimundža je tip trenerja zmagovalca in ni preračunljiv, želi zmagovati in osvajati lovorike. Vse je že osvojil. Kosiću manjka le še tekmovalni presežek. A njegovi privrženci pravijo, kdaj, če ne zdaj?