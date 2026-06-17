Mura in Rijeka po skupni poti

Slovenski in hrvaški nogometni prvoligaš Mura in Rijeka, kamor se je nedavno v trenerski vlogi vrnil Matjaž Kek, sta sklenila dogovor o sodelovanju. Skupni cilj je povečati konkurenčnost članske ekipe ter ustvariti še boljše pogoje za dolgoročni razvoj kluba, so zapisali na spletni strani soboškega prvoligaša.

Kluba sodelovanje označujeta za pomemben korak pri uresničevanju športnih ambicij obeh klubov. »Partnerstvo prinaša nove možnosti pri oblikovanju kakovostnejšega igralskega kadra, razvoju mladih nogometašev, izmenjavi strokovnega znanja ter ustvarja razmere, da bo klub konkurenčnejši v Prvi ligi Telemach,« pišejo pri Muri.

Kluba si od skupne vizije razvoja nogometa obetata dodane vrednosti za oba akterja. Pomemben del sodelovanja predstavlja tudi možnost posoje igralcev, kadar bo to v obojestranskem interesu in v skladu z veljavnimi predpisi. »Takšen način sodelovanja bo klubu omogočal večjo fleksibilnost pri oblikovanju igralskega kadra, dodatno okrepil konkurenčnost članske ekipe ter hkrati prispeval k razvoju perspektivnih nogometašev,« še pravijo v Murski Soboti.

Matjaž Kek se je vrnil na reško klop. FOTO: Cropix

»V sodobnem nogometu so kakovostna partnerstva pomemben del razvoja uspešnih klubov. Verjamemo, da mora biti klub odprt za partnerstva, ki mu prinašajo konkretno dodano vrednost. Naš cilj je jasen, ustvariti želimo pogoje, da bo Mura iz leta v leto konkurenčnejša, rezultatsko uspešnejša in dolgoročno stabilna,« pa o sodelovanju pravi predsednik Mure Robert Kuzmič, ki ob posoji igralcev kot veliko prednost za obe sredini vidi tudi izmenjavo strokovnega znanja.

Nogometaši Rijeke pa se bodo v kratkem s povratnikom na trenersko klop Kekom odpravili v svojo tradicionalno bazo poletnih priprav Kranjsko Goro ter ob koncu tega meseca ter v začetku prihodnjega igrali tri tekme z Bravom, Grosupljem ter Radomljami.