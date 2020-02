FOTO:Mura, Maribor, Celje, kdo bo bolje izkoristil Olimpijin spodrsljaj?

Ljubljana

Luka Zahović bo počival najmanj mesec dni. FOTO: Tadej Regent/Delo

Mauro German Camoranesi. FOTIO: Leon Vidic/Delo

Celjani so v formi in se nadejajo še druge spomladanske zmage za priključek najboljšim. FOTO: Jure Eržen/Delo

Vrstni red: Olimpija 43, Aluminij 41, Maribor 39, Celje 37, Mura 36, Triglav 26, Domžale 25, Bravo 20, CB24 Tabor 19, Ruddar 8.

- Današnje središče nogometne Slovenije bo soboška Fazanerija. Navdušujoča predstava Mure v Domžalah, gostovanje Maribora in predvsem včerajšnji hud spodrsljaj Olimpije napovedujejo najspektakularnejšo tekmo 22. kola in morda ključno za branilca naslova iz Maribora. Vijolični so po sobotnem derbiju za približno mesec dni ostali še brez. Dvkaratni najboljši strelec 1. SNL si je poškodoval gleženj.V Sp. Šiški je imels presingom nekaj smole ob trenerskem debiju v Sloveniji, bivši sežanski in zdajšnji domžalski trenerob asistenci klubskih selektorjev lahko že sestavlja moštvo za novo sezono. Brez veteranov. Ti imajo svojo »slačilnico« v sosednji stavbi ob Kamniški Bistrici.Maribor je bil v derbiju boljši od pričakovanj, toda malokdo je pričakoval, da bo Mura v Domžalah uprizorila predstavo za sladokusce. Črno-bela izvedba pod taktirko trenerjani mogla pustiti ravnodušnega nikogar, še najmanj njegovega kolega. Če bi on lahko iz svojih fantov iztisnil toliko »fizike« in naboja ter taktičnih mojstrovin, potem bi bila vijolična prihodnost precej bolj svetla. Manjša pomoč sodnika, ki je v Domžalah s precej netaktnosti z rumenim kartonom iz derbija izločil, pomeni kakovost manj na igrišču. Koliko manj jo bo zaradi njegove odsotnosti imela Mura, bo odvisno tudi od mariborskega odziva. In kajpak od, recimo, edinega kolikor toliko presežnega vijoličnega dvojca. Domači,, je bil v Domžalah še boljši.Celjani so vzleteli, toda tudi Ljubljančanom iz Šiške je odleglo po štartu. Razlika v kakovosti igre in posameznikov je velika, Celjani lahko neprijetno presenetijo samo sami sebe. Kot že mnogokrat doslej. Tudi zato je domači trenermož, ki ima v rokah škarje in platno.