Mura Nona najprej z Gruzijkami

Nogometašice Mura None so v Nyonu na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) dobile nasprotnice v kvalifikacijah za ligo prvakinj. Kot nosilke se bodo slovenske državne prvakinje najprej v polfinalu skupine 3 pomerile z gruzijsko ekipo Samegrelo. Drugi polfinale sestavljata ciprski Apollon in severnomakedonski Ljuboten.

Turnir bo na sporedu med 6. in 9. septembrom, prizorišče pa še ni znano.

Napredovanje v naslednji krog tekmovanja si bo zagotovila le najboljša ekipa iz vsake od 11 skupin, ki jih sestavljajo državne prvakinje ter četverica najboljših iz skupin s predstavnicami najmočnejših lig.