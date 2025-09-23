Mura odstavila trenerja in vrnila domačega strokovnjaka

Viselo je v zraku, zdaj nič več. Po Nizozemcu Erwinu van de Looiju je bil minuli konec tedna v 1. SNL usoden tudi za trenerja Mure Ivana Kurtušića. Zgolj točka (0:0) proti Radomljam, šest v devetih tekmah in predzadnje mesto na lestvici je bilo vrh glave tudi najbolj potrpežljivim pri soboškem prvoligašu. Srbski strokovnjak je le še preteklost.

»Ivan Kurtušić, ki je vodenje Mure prevzel konec aprila, se z današnjim dnem poslavlja od klopi čarno-bejlih. V klubu smo verjeli, da lahko skromen začetek nove sezone obrnemo v pozitivno smer, vendar do preobrata ni prišlo, zato smo sprejeli odločitev o prekinitvi sodelovanja s srbskim strategom,« je Mura zapisala na svojem uradnem Facebook profilu.

Novi trener je že znan in je domači fant. Muro bo poskušal v lepšo prihodnost popeljati Darjan Slavic, ki je bil do te sezone trener Radomelj.

»Po naših merilih je Darjan najboljša izbira. Verjamemo, da bo z njegovim prihodom ekipa stopila na pot pozitivnega razvoja in da se bo trend začel obračati v našo korist,« zadovoljstva ni skrival predsednik Mure Robert Kuzmič.

Drajan Slavic bo prvo tekmo vodil doma v nedeljo proti Olimpiji.