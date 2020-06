Mura s še eno učno uro po 25 letih znova v finalu

Brdo pri Kranju

Aluminij : Mura 0:4 (0:1) NNC Brdo, sodnik Dejan Balažič (Ljubljana).

Strelci: 0:1 – Šušnjara (Maroša, 15), 0:2 – Bobičanec (Maruška, 55), 0:3 – Maroša (64), 0:4 – Bobičanec (83, 11-m); Aluminij: Kovačić 5, Pantalon 5, Petek 5, Ploj 5, Klepač 5,5, Jakšić 6, Šaka 5 (od 61. Muminović –), Čermak 5 (od 61. Horvat –), Matjašič 5 (od 77. Pečnik –), Vrbanec 5,5 (od 68. Marinšek –), Živković 5 (od 68. Bosilj –); Mura: Obradović 7, Kous 7, Gorenc 7, Maruško, Šturm 7, Horvat 7, Kouter 6,5, Bobičanec 7,5, Šušnjara 6,5 (od 59. Karničnik –), Cipot 6,5 (od 67. Mandić –), Maroša 7 (od 74. Žižek –).



Razglašeni Aluminij

Nogometaši Mure so se zasluženo veselili uvrstitve v finale pokala NZS. Foto Jože Suhadolnik



Luka Bobičanec zapečatil kidriški poraz

25

let je minilo od zadnje Murine uvrstitve v finale pokalnega tekmovanja in tudi edine lovorike



Mura v finalu ni favorit

- Mura je bila še drugič v štirih dnevih boljša od Aluminija in se s prepričljivo zmago s 4:0 (1:0) uvrstila v finale 29. pokalnega tekmovanja Nogometne zveze Slovenije. Pot do zadnjega dejanja, ki bo 24. junija v Nacionalnem nogometnem centru, je z golom v 15. minuti začel tlakovatidrugi golv 55. minuti pa je povsem razorožil sila neučinkovite in nespretne Kidričane.Mura ni uprizorila očem všečno igro, a je z odlično taktično izvedbo znova izpeljala »malo šolo« nogometa. Bila je še bolj učinkovita kot v petkovem prvenstvenem dvoboju z istim tekmecem, ki je bil vse prej kot resen in odgovoren.»Dobro smo izpeljali tekmo, zasluženo zmagali, toda dejanskega razmerja moči med tekmecema ni razkrila,« je po dvoboju in še eni taktično mojstrski pripravi poveda. Trener Mure je dolg odmor očitno izkoristil za popolno analizo Aluminija in našel recept, kako opraviti s tekmecem, ki mu je jeseni prizadejal dva prepričljiva poraza.Jesensko odkritje v 1. SNL Aluminij ima boljše moštvo, toda da bo tako razglašeno še drugič po vsega štirih dnevih, ni pričakoval niti največji optimist v zmagovalnem taboru. Res je, tudi sreča se je nasmehnila Sobočanom, ki jo je Šimundža jeseni pogrešal v dvoboju istih tekmecev.Prvi gol je bil srečen, Luka Šušnjara je bil naključni strelec po ostri podajo Kaija Cipota, žoga se je odbila od njegove noge v mrežo, potem ko jo jezgrešil. To je bil prvi znak, da se Aluminiju ne obeta nič dobrega, saj je Muri omogočil, da se je lahko postavila tako, kot si je začrtala. Drugi znak za Aluminijievo slabo nadaljevanje je sledil v obliki njegove velike premoči in zgrešenih priložnosti. Vmes je obramba kazala tudi preveč ranljivosti, povrhu se je Nino Kouter v zadnjih minutah prvega polčasa izognil še izključitvi po udarcu s komolcem v Marcela Črmaka. Komolec je dvignil previsoko, a bolj zaradi nerodnosti kot resne namere. Žogo je imel v svoji posesti.Aluminijev odpor je mojstrsko strl Bobičanec v 55. minuti, ko je znova zaspala tekmečeva obramba, »Bobi« je izbito žogoustavil 6 m od Aluminijevih vrat in s strelom iz obrata po tleh matirale zamudil pri nastavljanju ofsajda. »Takšne predstave v obrambi si ne privoščijo niti otroci,« je trenerski poraženecjasno pokazal na krivca za na koncu pravi Aluminijev polom. »V igri smo bili boljši, toda posamezne napake nas drago stanejo. Mura nas ni presenetila in ni bila boljša, čakala je na napake in jih izkoristila. Samo odzivnost ni dovolj, treba je ukrepati in tudi predvidevati. Ponavljam, v igri Mura ni bila boljša. Kakovost imamo in v igralce še verjamem,« je poskušal blažiti tudi svojo slabo pripravo na tekmo hrvaški trener, ki se je na prelahek način ujel v Šimundževo zanko in ni našel ideala med kvaliteto posameznikov in izvedbo.Aluminij je bil znova zelo neučinkovit, navkljub vrnitvi odličnega napadalca. Tudi Mariborčan na črno-beli klopi je priznal, da je bila tekma bolj izenačena, kot kaže izid. »Mi smo zadeli, oni ne. Odločilen pa je bil drugi gol,« je menil 48-letni strokovnjak, ki v skladu s svojo morda preveč ponižno držo ni želel Mure postaviti v vlogo favorita za končno zmagoslavje.»Ne, ne strinjam se, da smo favoriti. Resda bo tekmec drugoligaš, ampak, če se je uvrstil v finale, si ga je zaslužil,« je poudaril trener, ki je Muro popeljal v prvi finale po 25 letih in tretjega skupno.