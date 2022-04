Mura ušla Bravu in se v snežnem metežu približala Olimpiji

Obračun Brava, ki je pogrešal kaznovane Nemanjo Jakšića, Martina Kramariča in Gašperja Trdina, in Mure, ki je morala igrati brez Nika Lorbka in Klemna Šturma, je pripadel državnim prvakom iz Murske Sobote. Ti so vse bližje osvojitvi vsaj četrtega mesta, saj imajo zdaj na njem pet točk prednosti pred sobotnim tekmecem. Sobočani so uvodoma nekaj več poskušali, a prav resno niso ogrozili Matije Orbanića. Sledilo je bolj ali manj enakovredno merjenje moči, v katerem je v obeh ekipah manjkala zadnja podaja. V 25. minuti pa je Mura povedla. Luka Bobičanec je na dobrih 20 metrih lepo prišel do strela, domači vratar Orbanić je strel sicer obranil, a žogo odbil le do Mirlinda Dakuja, ki jo je iz bližine pospravil v mrežo.

Tri minute pozneje je prvič resneje zagrozil tudi Bravo, Almin Kurtović je streljal s približno 20 metrov, Marko Zalokar pa je žogo odbil čez prečko. Podobno je vratar Mure storil tudi v 36. minuti, ko je obranil poskus z glavo Gregorju Bajdetu. Toda še v isti minuti po kotu z desne strani je Bravov napadalec dobil dvoboj z Zalokarjem, ko je žogo z nogo iz prve poslal pod prečko. V drugem polčasu je dvoboj začinilo sneženje, sama igra pa uvodoma ni ponudila posebej razburljivega dogajanja. V 62. minuti pa je Bravo imel dve lepi priložnosti v enem napadu. Najprej je Stefan Milić s strelom z glavo zadel prečko, odbite žoge pa nato Amarju Memiću ni uspelo poslati mimo Zalokarja. Na drugi strani je Samsindin Ouro poskusil s strelom od daleč, Orbanić pa je bil na mestu.

Ta pa je spet klonil v 68. minuti, ko se je Mihael Klepač v kazenskem prostoru otresel Marka Španringa in nato z nizkim strelom poskrbel za 2:1. Na vse bolj pobeljenem igrišču je nato sledilo obdobje brez posebnih priložnosti, je pa v 90. minuti po strelu domačih moral posredovati Zalokar, ki je nato v sodniškem dodatku ujel še žogo po strelu Simona Nsanaja. Bravo bo v 31. kolu v soboto gostoval v Celju, Mura pa bo dva dni pozneje gostila Aluminij.

Ljudski vrt bo prizorišče morda že odločilne bitke za naslov, kar še posebej velja za Olimpijo, ki je v troboju z vodilnim Mariborom in drugouvrščenim Koprom v najslabšem položaju. FOTO: Leon Vidic/Delo

Večer večnega derbija

V 30. kolu 1. SNL bo v soboto zvečer na sporedu še zadnji večni derbi med Mariborom in Olimpijo v tej sezoni. Dvoboj bo v Mariboru, razplet obračuna, ki se bo začel ob 20.15 pa bodo z zanimanjem spremljali tudi pri drugouvrščenem Kopru, ki v nedeljo (ravno tako ob 20.15) gosti Celje.Ključne odločitve so pred vrati. Kar nekaj odgovorov o razpletu prvenstva bi lahko prinesel ta konec tedna, ko bo na vrsti še zadnji večni derbi. Sedem kol pred koncem imajo Mariborčani na vrhu 56 točk, sledi Koper s 53, Olimpija pa je tretja z 49. Izbranci Radovana Karanovića bi z zmago tako najverjetneje iz boja za prvaka izločili zeleno-bele ter se sami še utrdili na poti proti svojemu 16. državnemu naslovu. V nasprotnem primeru pa bi bilo zadnjih šest kol še kako zanimivih.

V samih derbijih ima v zadnjem obdobju več uspeha Olimpija. To bo 52. večni derbi od vrnitve »nove Olimpije« v prvo ligo, pri čemer je ljubljanska zasedba neporažena že na devetih zadnjih medsebojnih obračunih, medtem ko Maribor na derbijsko zmago čaka od konca septembra 2019 (v Ljudskem vrtu celo od novembra 2017). V tej sezoni sta se ekipi v ligi pomerili trikrat, v Stožicah je najprej Olimpija zmagala s 3:1, nato pa z 1:0, v Ljudskem vrtu pa sta se moštvi razšli z 0:0.

V Mariboru si želijo prekiniti negativni niz na tovrstnih derbijih, a poudarjajo, da gre vendarle za običajno tekmo, ki lahko prinese tri točke, nikakor pa še ne naslova prvaka.

V soboto bo sicer na sporedu še tekma v Domžalah, Radomljani bodo tam gostili zadnjeuvrščeni Aluminij, ki nujno potrebuje točke v boju za obstanek. V nedeljo pa bosta še obračuna Tabora in Domžal ter Kopra in Celja.

Prva liga Telemach, 30. kolo:

Sobota

Bravo : Mura 1:2 (Bajde 36.; Daku 25., Klepač 68.)

17.30: Radomlje – Aluminij

20.15: Maribor – Olimpija

Nedelja

15.00: CB24 Tabor Sežana – Domžale

20.15: Koper – Celje