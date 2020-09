FOTO:Mura v Stožice prihaja z 9:0

Ljubljana

Kvalifikacije za evropsko ligo se nadaljujejo naslednji teden z 2. kolom. Od slovenskih klubov bosta aktivni Olimpija in Mura. Oba kluba bosta gostitelja, zeleno-bele bo v Stožicah (18.30) izzval Zrinjski iz BiH, črno-bele v Fazaneriji Århus iz Danske. Celje si je po porazu v 2. kolu kvalifikacij za ligo prvakov proti Moldeju zagotovilo 3. kolo kvalifikacij za evropsko ligo. Njegov nasprotnik bo zmagovalec dvoboja Ararat (Armenija) – Fola Esch (Luksemburg). Celjani bodo naslednji teden brez evropske tekme in bodo 24. t. m. v vlogi gostov.



Začeli silovito, nadaljevali športno

Andrija Filipović je v napadu nadomestil Luko Bobičanca. FOTO: Sobotainfo

Nömme Kalju : Mura 0:4 (0:4)

Štadion Ferenc Szusza, brez gledalcev, sodnik Tim Marshall (Irska).

Strelci: 0:1 – Žižek (Filipović, 17), 0:2 – Žižek (27), 0:3 – Kous (Kouter, 33), 0:4 –, Kozar (36).



Nömme Kalju: Meerits, Suurväli, Rattasepp, Puri, Raudsepp, Tamm, Jeršov (od 46. Sustov), Paur, Usta, Demidov, Antonov (od 89. Liblikmann).



Mura: Obradović, Karničnik, Maruško (od 46. K. Cipot), Gorenc, Kous, Šturm, Kozar (od 66. Brkić), Horvat, Kouter (od 78. Maroša), Žižek, Filipović.

- Četrt ure je Mura tipala moč oslabljenega tekmeca v preloženi tekmi 1. kola kvalifikacij za evropsko ligo zaradi koronavirusa, po prvem golu je ni bilo več možno ustaviti. Nömme Kalju iz Talina je bil v madžarski prestolnici preveč oslabljen, po 35 minutah so črno-beli zabili štiri gole. S 4:0 se je tudi razpletla zadnja tekma 1. kola kvalifikacij. Sobočane v Evropi v 2. kolu v četrtek v Fazaneriji čaka veliko zahtevnejši tekmec, danski Århus.S 66,67-odstotno uspešnostjo so šli slovenski klubi čez prve ovire v 1. kolu kvalifikacij za evropsko ligo. Neuspešen je bil le Maribor, a bodo v nadaljevanju tekmovanja vseeno trije, Olimpija, Celje in – Mura. Sinoči je bila odlična, ko je bilo treba streti tekmeca, in rutinska, ko je bilo treba dvoboj izpeljati brez prask. Zanimivo, kot Celje v 1. kolu kvalifikacij za ligo prvakov, bo tudi za Muro štadion, kjer domuje nekoč eden od najboljših evropskih klubov Ujpest, zapisan v zgodovino: na evropski tekmi je bila prepričljiva zmagovalka, za gol boljša od Celja, ki je premagal Dundalk s 3:0.Če je še bilo kanček negotovosti o moči tekmeca pred tekmo, ga po dobre pol ure ni bilo več. Ali še prej, po sedemnajstih minutah, ko jepo moštveni akciji z roba kazenskega prostora premagal vratarja. Sobočani so se lahko sprostili, odpor gostov, ki so prvo moštvo dopolnili z igralci ekipe do 21 let, je bil načet, po 27 minutah je bilo le vprašanje, na kakšen način bodo Sobočani izpeljali evropski trening za nedeljski prvenstveni derbi z Olimpijo v Stožicah.Trenerje bil lahko zadovoljen z odzivom.je Meerits ubranil enajstmetrovko, a je bil Žižek zbran in najhitrejši, odbito žogo je poslal v mrežo za 2:0. Tretji gol je imel južnoameriški pridih. Žoga je šla od nog do nog,pa je bil strelec po Koutrovi asistenci. Za nameček je kapetanzabelil vrnitev v tekmovalni ritem s prvim golom po poškodbi. Pomagal mu je Meerits, ki je izpustil žogo iz rok po strelu z 20 m.Sobočani so v seštevku izpeljali odličen trening, v športnem duhu so po visokem vodstvu odigrali tekmo, pri čemer niso ponižali nemočnega tekmeca in si povrhu še utrdili samozavest. Dvoboj jih ni pretirano utrudil, še najbolj jih je potovanje domov s čarterskim letom, toda Šimundža je dobil in videl vse, kar je želel: strpno igro v prvih minutah, učinkovito in kombinatorno po prvem golu in taktično dovršeno v nadaljevanju.Lahko si je privoščil, da je na klopi pustil tudi najboljšega strelca v minuli sezoni(vstopil je šele v končnici tekme), ki na začetku sezone ni v strelski formi. Manjkal je prvi mož črno-belega orkestra, tako da bo Šimundža v nedeljo v Ljubljano res pripeljal samozavestno in nabrušeno moštvo z dolgo klopjo. In z imenitno bilanco v prvih treh tekmah sezone: tri zmage z razliko v golih 9:0.