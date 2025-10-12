Murašice kljub porazu napredovale, Ana Milović junakinja na Fazaneriji

Slovenske nogometne prvakinje, igralke Mure None, so se uvrstile v osmino finala novoustanovljenega evropskega pokala. Na povratni tekmi 2. kvalifikacijskega kroga so sicer izgubile z beloruskim Dinamom iz Minska z 1:2 (0:2), a so zaradi zmage na prvi tekmi z 2:0 napredovale.

Na prvi tekmi, ki je bila sredi tedna - obe sta bili na štadionu Fazanerija v Murski Soboti, le da je današnja potekala brez gledalcev – so si slovenske igralke zagotovile dva gola naskoka, lahko pa bi imele še večjo prednost, saj so bile izrazito boljše.

Danes pa so Belorusinje precej hitro izničile zaostanek; že v sedmi minuti je Jana Artiševskaja prvič zadela za Dinamo, potem pa je Olga Kapiša v 22. minuti še drugič premagala Saro Nemet in skupni izid že izenačila na 2:2.

Muri je potem nalet tekmic uspelo ustaviti, čeprav so imele beloruske igralke v prvem polčasu še vedno terensko premoč.

V nadaljevanju pa so nogometašice Mure nato vendarle tudi same zadele, Ana Milović in Noelle Vilčnik sta imeli nekaj priložnosti, prva pa je nato zadela v polno v 63. minuti.

Tako so bile spet v prednosti Slovenke, minimalno skupno vodstvo pa so zadržale do konca in se veselile napredovanja na evropski sceni.

Tekmo so začele: Sara Nemet, Gala Ravnik, Lucija Kos, Lea Dolinar, Ana Milović, Živa Rakovec, Zala Vindišar, Tija Šoštarič, Darja Kravec, Noelle Vilčnik in Jana Malahova. Trener Vlado Kokol pa je v igro poslal še Zalo Omerza in Eleno Panesko.

Osmina finala bo na vrsti novembra, februarja bo četrtfinale, marca in v začetku aprila polfinale, konec aprila in v začetku maja pa še finale. Vsi deli tekmovanja so na izločanje s tekmo doma in v gosteh. Zmagovalke tekmovanja si bodo zagotovile nastop v predzadnjem, 3. krogu kvalifikacij lige prvakinj v naslednji sezoni.