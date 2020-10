FOTO:Muro v Sp. Šiški lahko ustavi le ozko igrišče

Ljubljana

Strelec enega od treh golov Tabora proti Mariboru Mihael Briški bo imel v Celju še težjo nalogo kot proti vijoličnimi. FOTO: TMatej Glavina

Veliki up Brava Žan Trontelj tudi v tej sezoni razkriva svojo nadarjenost. FOTO: Tadej Regent/Delo

- Kdo lahko ustavi ali upočasni odličen ligaški štart Mure, v katerem je oddala le dve točki in prejela en gol? Sobočani so edini točki izgubili v Stožicah, v 6. kolu 1. SNL pa bodo znova gostovali v glavnem mestu, jutri pri Bravu. Prvi tekmi bosta danes v Domžalah in Kidričevem, jutri pred večernim derbijem pa bo še četrta tekma v Celju.Poraženca v tekmah z Olimpijo se najbrž zavedata, da bi na gostovanju v Stožicah lahko iztržila več, a sta bila premalo pogumna. Ali pa sta prepozno ugotovila, da je Olimpija ranljiva? Med seboj bosta zdaj poskušala nadoknaditi zamujeno, a težje bo Goričanom. Napadalno so šibkejši od Domžalčanov. Lahko da bo odločila napaka v obrambi. Obe moštvi sta precej ranljivi.Dokler Aluminij ne bo nadoknadil administrativne izgube dveh točk, bo hodil po robu in se boril za obstanek. Koper se še lovi, kaže voljo, a ima še veliko rezerve. Ko se bo moštvo dopolnilo in se uglasilo, bo tudi manj jeze nad sodniškimi odločitvami. Res mu niso šle na roke, a več je bilo težko iztržiti v uvodnih tekmah, v katerih je vendarle igralo proti zahtevnim tekmecem.Pred dobrimi tremi meseci so se Sobočani ujeli v past ožjega igrišča. Za soboški način igre je širina zelo pomembna, a od zadnjega dvoboja so se razmerja sil močno spremenila. Mura igra bolje, ima širino in je v zaletu. Bravo ni veliko slabši, kot je bil, a manjka mu nekdo, ki bo žogo poslal v mrežo. Nadoknaditi strelski učinekinčez noč bo težko.Ne splača se vedno zmagati v Evropi! Celjani so v 1. kolu kvalifikacij za ligo prvakov s 3:0 premagali Dundalk, ki se je nato preko Andorcev, Moldavcev in Fercev prebil v evropsko ligo in potrojil celjski zaslužek! Doma so zmage velikokrat strošek, ampak za Celje bi bili porazi dražji. V bitki za naslov jo je Celje bolje odneslo od Maribora in Olimpije proti Taboru. Srečna domača točka mu je prinesla lovoriko. Gostje so v novi sezoni izgubili obe gostujoči tekmi.Mura 13, CB24 Tabor 9, Maribor in Olimpija po 8, Domžale in Bravo po 7, Koper in Celje po 5, Gorica 3, Aluminij (-2) 2.