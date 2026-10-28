Mussolinijev pravnuk med strelci za Lazio

Italijanski Lazio je včeraj na gostovanju visoko premagal (6:2) Sassuolo in tako skočil na prvo mesto v italijanskem prvenstvu. Med strelce se je vpisal tudi Romano Floriani Mussolini, pravnuk fašističnega diktatorja Benita Mussolinija.

Triindvajsetletni bočni branilec, ki na dresu nosi svoje ime, Romano, se zadetka sprva ni razveselil, saj je stranski sodnik dvignil zastavico, a je po posredovanju videosodnika prišel do svojega prvega zadetka v dresu Lazia. To je bil njegov drugi zadetek v članski kategoriji, prvega je dosegel za klub Juve Stabia. Takrat so privrženci drugoligaša skandirali »Mussolini« in dvignili desnico v fašistični pozdrav.

Varovanci Gennara Gattusa po devetih tekmah še ne poznajo poraza, ob tem so slavili na osmih tekmah in vknjižili še en remi. Z 22 točkami je na drugem mestu Inter, ki pa je odigral tekmo manj.