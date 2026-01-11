Na afriškem pokalu narodov so ostale le še štiri reprezentance

Na afriškem nogometnem prvenstvu v Maroku so znani vsi štirje polfinalisti. Po Senegalu in Maroku sta si danes mesto med četverico zagotovila še Nigerija in Egipt. Izpadla je branilka naslova Slonokoščena obala, polfinalni tekmi pa bosta v sredo.

Trikratna prvakinja Nigerija je v Marakešu premagala Alžirijo z 2:0. Čeprav Alžirci, prvaki leta 1990, veljajo za neugodnega tekmeca za Nigerijce, saj so dobili štiri in remizirali na dveh od skupno devetih medsebojnih tekem na afriških prvenstvih, tokrat niso bili kos potentnemu napadu super orlov.

Nigerijci so upravičili vlogo najboljše napadalne ekipe prvenstva, v kateri prednjačijo Victor Osimhen, Ademola Lookman in Akor Adams. Osimhen je z glavo zadel za vodstvo v 47. minuti, deset minut pozneje pa nesebično podal Adamsu za končnih 2:0. V Agadirju pa sta se merila Egipt, s sedmimi naslovi afriški rekorder, in branilka naslova Slonokoščena obala, doslej trikrat najboljša na celinskem tekmovanju. Slavil je prvi s 3:2.

Domači navijači so se že na minulem svetovnem prvenstvu izkazali kot zelo vročekrvni in čustveni. Zdaj jih v polfinalu težka naloga proti Nigeriji. FOTO: Paul Ellis/AFP

Slonokoščena obala je imela slabo statistiko medsebojnih tekem z Egiptom na teh prvenstvih, saj je izgubila sedem od 11 tekem in dobila zgolj eno. Po prvem polčasu je bolje kazalo faraonom, ki so povedli v četrti minuti z golom Omarja Marmuša, Rami Rabia pa je v 32. prednost podvojil.

Branilka naslova Slonokoščena obala se je v igro vrnila z avtogolom Ahmeda Fatuha v 40. minuti, a je Mohamed Salah v 52. minuti s svojim četrtim zadetkom na prvenstvu znova Egipt popeljal do dveh zadetkov naskoka. Razburljiv dvoboj pa se je nadaljeval, v 73. minuti so igralci Slonokoščene obale, pri kateri tokrat Mariborov Jean Michael Seri ni dobil priložnosti za igro, zmanjšali zaostanek na 2:3, iz bližine je zadel Guela Doue, česa več pa jim ni uspelo doseči.

Tudi Brahim Diaz je eden najpomembnejših članov maroške reprezentance. FOTO: Paul Ellis/AFP

V petek je v Tangerju Senegal, ki ostaja v igri za svoj drugi afriški naslov, prvega je osvojil leta 2022, z 1:0 ugnal Mali, v Rabatu pa je domači Maroko, ki lovi drugi afriški naslov (prvič je zmagal leta 1976), proti Kamerunu slavil z 2:0. Polfinalni tekmi bosta v sredo, v Tangerju bosta igrala Senegal in Egipt, v Rabatu pa Maroko in Nigerija.