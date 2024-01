Na Anfieldu premiki, ki jih niso želeli, niti pričakovali

V nogometnem svetu je v petek namesto prihajajočega konca tedna odmevala napoved Jürgena Kloppa, da po koncu sezone zapušča trenersko klop trenutno vodilne angleške ekipe. Liverpoolovi navijači ga bodo še glasneje pozdravili v nedeljo proti Norwichu, na podobno topel sprejem pa v Stuttgartu težko računa Leipzig z Bejaminom Šeškom.

Pred letom dni se je usoda Kloppa po slabem začetku sezone zdela negotova, pri 56-letniku ni bilo zaznati značilne energije, s katero ob stranski črti vodi svoje ekipe. Nato je sledil zasuk rezultatske krivulje, Liverpoolu je pomladitev ekipe uspela in pred novim letom so se znova vrnili na vrh angleškega prvenstva. Zdelo se je, da bo karizmatični Klopp popeljal rdeče v novo dobo, zato je bila napoved o slovesu še toliko bolj presenetljiva.

»Obožujem ta klub, to mesto in navijače. Verjamem, da je odločitev za marsikoga presenečenje, a naj pojasnim. Še vedno se počutim dobro, a čutim, da nimam več energije, da bi to službo ponavljal znova in znova. Odločitev sem vodstvu kluba sporočil že novembra. Ko smo začeli načrtovati prestopno strategijo za poletje 2024, sem še sam sebe presenetil z izjavo, da takrat najbrž ne bom več zraven. A sem povsem prepričan, da je bila to odločitev, ki sem jo moral sprejeti,« je Klopp, ki je na klop Liverpoola sedel leta 2015, pojasnil, zakaj bo Anfieldu pomahal v slovo.

7 lovorik je Jürgen Klopp osvojil z Liverpoolom

Pri navijačih bo ne glede na razplet aktualne sezone ostal zapisan z zlatimi črkami – leta 2020 je Liverpoolu prinesel tako želeni naslov angleških prvakov, nanj so čakali dolgih 30 let. »Izkoristimo vsako tekmo, ki nam je še ostala in to obdobje zaključimo na najboljši način,« je navijačem še sporočil 56-letni Nemec. Ko bo v nedeljo na tekmi angleškega pokala proti Norwichu (15.30) prišel iz tunela, ga brez dvoma čaka huronski aplavz s tribun. Kje bo Klopp nadaljeval kariero, je v tem trenutku težko oceniti, napoveduje pa, da vsaj leto dni ne bo vodil drugega kluba ali reprezentance, v Angliji bo zanj Liverpool ostal edina možna izbira, saj preveč spoštuje rdeče iz mesta Beatlov, da bi odšel k konkurenci.

V tretje gre rado?

V spomladanskem delu prvenstva Beni Šeško preživlja mini strelsko sušo. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Za Leipzig se spomladanski del nemškega prvenstva ni začel po načrtih, vkjižili so dve ničli. Minuli konec tedna so proti neporaženemu Bayerju vodili z 2:1, a nato prejeli dva gola in ostali praznih rok. »Bili smo jezni, ker smo zapravili veliko priložnosti, to jezo želimo zdaj spremeniti v nekaj pozitivnega. Predvsem moramo izkoristiti priložnosti, ki jih ustvarimo,« slab začetek leta 2024 komentira Kevin Kampl. Bundesligaški vrh je praktično nedosegljiv, Leipzig v nadaljevanju sezone čaka predvsem lov za ligo prvakov, za dve vozovnici se ob vzhodnonemških rdečih bikih potegujejo (vsaj) še v Dortmundu in Stuttgartu, zato bo imel današnji (15.30) dvoboj Stuttgarta in Leipziga dodatno težo.

Tudi za Benjamina Šeška. Glavni reprezentančni adut je na mini zimskih pripravah uspel prepričati Marca Roseja, da mu zaupa mesto v prvi enajsterici, a se mu zaenkrat še ni oddolžil. Proti Eintrachtu in Bayerju je zastreljal nekaj izvrstnih priložnosti – že res, da je za napadalca pozitivno, da si priložnosti pripravlja, a jih bo moral zelo kmalu začeti spreminjati v zadetke, če ne želi znova obsedeti na klopi za rezervne nogometaše. Napadalna konkurenca v Leipzigu je kljub odhodu Tima Wernerja in Emila Forsberga še vedno ostra.