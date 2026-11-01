Na Anfieldu uvod v nogometno nedeljo, ki bo nabita s čustvi

Zelo bogat nedeljski nogometni spored prinaša obračun Liverpoola in Arsenala, ki se bo na Anfieldu začel ob 17.30 po slovenskem času. Londončani so v dosedanjem delu angleškega prvenstva petkrat ohranili prazno mrežo, tekmecem pa dovolili najmanj strelov v okvir vrat, 24. Vedno boljši napad Liverpooal bo tako pred domačimi navijači igral proti obrambi, ki je doslej dopustila tudi najmanj velikih priložnosti v ligi, enajst.

V Italiji bo osrednja tekma večera v Torinu, kjer se bosta ob 20.45 pomerila Juventus in Napoli. Neprepričljivi gostitelji bodo igrali na 129. rojstni dan kluba, njihov trener Luciano Spalletti pa proti moštvu, s katerim je leta 2023 osvojil italijansko prvenstvo. V serie A bodo danes še tekme Como – Venezia ob 12.30, Frosinone – Torino in Lazio – Cagliari ob 15. uri ter Lecce – Genoa ob 18. uri.

Juventus in Napoli sta sezono začela slabo. Foto Alberto Lingria/Reuters

Španski večer bo zaznamoval baskovski derbi med Athleticom in Real Sociedadom, ki se bo na San Mamésu v Bilbau začel ob 21. uri. Real Madrid pred tem ob 16.15 gostuje pri Racingu v Santanderju, na sporedu sta tudi dvoboja Getafe – Sevilla ob 14. uri in Elche – Valencia ob 18.30. Mestni derbi bodo spremljali tudi v Atenah: Panathinaikos bo ob 18.30 po slovenskem času na olimpijskem štadionu gostil AEK, tudi tam zna biti zelo vroče.

Slovenski nogometaši bodo med drugim na delu v avstrijskem in hrvaškem prvenstvu. Sturm iz Gradca, za katerega igra Jon Gorenc Stanković, ob 14.30 gostuje pri Wolfsbergerju. Na Rujevici se bo ob 15. uri začel dvoboj Rijeke Dejana Petroviča in Matjaža Keka z Varaždinom, v predvideni začetni enajsterici gostov je tudi Gregor Sikošek. Varaždin je prvi medsebojni prvenstveni obračun te sezone dobil z 2:0.