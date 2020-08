Na avstrijskih zelenicah kot nekoč v Jugoslaviji

Celovec

- Kot smo že pisali, je Koroška, tudi zaradi zgodovine in sploh bližnje 100. obletnice znamenitnega plebiscita, sanjala o pisanih jesenskih nogometnih dneh: z akterji izdrugo leto zapored v evropski ligi ter tako nestrpno pričakovano vrnitvijocelovškega kluba, v prvoligaško druščino. Toda vijolični iz Celovca so postali žrtev škandaloznega zadnjega kola sezone, v katerem jeiz Zgornje Avstrije potegnil daljši konec in se po zmagi z 9:0 (!) proti FAC za konec uvrstil med najboljše.V naši severni soseščini so v zadnjih letih pogosto uživali v poletnih spektaklih: gostovanjaso v Celovec privabila tudi številne nogometne uživače iz Slovenije. Toda za sodobno areno s 30.000 sedeži, ki so jo pravzaprav zgradili za nepozabni avstrijsko-švicarski euro 2008, se je spodobilo, da bi tu redno igral klub na najvišji državni ravni.Austria, prav tako vijolična kot tista bolj znana z Dunaja, je takrat po omenjenem EP dejansko še nekaj časa tekmovala protiin drugim tradicionalnim prvoligaškim klubom,smrt pa je botrovala marsikateri spremembi na Koroškem, iz omar so začeli padati okostnjaki dolgov. Tudi v nogometu. In do sezone 2019/20 ni bilo možnosti za preboj Celovčanov med elito, ki pa so ji bili v zadnjih tednih zelo blizu. V zadnje kolo sta koroški klub in Ried vstopila izenačena, ob spoznanju, kako pogosto sta se nato tresli mreži njunih tekmecev, pa je spomin uhajal k tistemu finišu jugoslovanskega prvenstva pred dobrimi tremi desetletji, takrat brez slovenskega prvoligaša. Štadioni vin drugod so kipeli od sramu, sledil je znamenitiukrep z odvzemom točk ducatu klubov, prvak je pozneje prvič v zgodovini postal Vardar ...V ponavadi urejenem in pravičnem avstrijskem okolju pa se je tokrat zataknilo. Nogometaši Rieda so moštvu FAC z Dunaja zabijali gole kot za stavo, pri slednjih udarnih igralcev sploh ni bilo, predčasno so namreč odšli na počitnice! Zapis na spletni strani osramočenih poražencev klubskega predsednikao neprofesionalnem pristopu deluje groteskno, besede vodilnih pri celovškem klubu o blamaži in molčanju zveze pa kot krik osamljenega v neskončni puščavi. Toda tudi celovški izid Austrie in Innsbrucka (6:1) ne razkriva prav realne podobe, Korošci pa so si zgodbo pravzaprav zakuhali sami, ko so pred kratkim nepričakovano izguibili z Amstettnom (1:2) in takrat omogočili neposrednemu tekmecu iz Rieda, da se spet vrne na izhodišče napada prve lige.Tako si severno od Karavank niso uresničili nogometnih sanj, besede deželnega glavarja, češ da si klub za vse prikazano v sezoni zasluži čestitke, so Celovčanom v slabo tolažbo. Kot tudi to, da je njihov vratar, učenec kranjske nogometne šole, izbran za najboljšega čuvaja mreže v ligi.