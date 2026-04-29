Na beli točki gneča, Oblak je dobro opravil nalogo

Po torkovi srhljivki v Parizu, ki je navdušila vse ljubitelje nogometa, smo tokrat spremljali bolj klasično polfinalno tekmo v Madridu. Atletico in Arsenal sta izpolnila osnovno nalogo in ohranila celo kožo, pred povratno tekmo v Londonu je izid poravnan (1:1). Jan Oblak je bil med vratnicama Madridčanov in odigral dobro tekmo, premagal ga je le Victor Gyökeres z bele točke.

Začetek prvega in drugega polčasa je pripadel domačim, končnici pa gostom. V prvih minutah je bil Atletico manj nervozen, izkoristili so globoko postavitev Arsenala in preprečevali izvedbo napadov Londončanov. Začetne treme se je Arsenal kmalu otresel in prevzel pobudo, za premoč so bili nagrajeni v 43. minuti, ko je David Hancko storil prekršek nad Gyökeresem v kazenskem prostoru.

Šved je sam uspešno izvedel strel z bele točke. Oblak je šel v pravo smer, a je bil strel premočan in preveč natančen. Po prihodu iz slačilnice so domači pritisnili, Danny Makkelie se je odločil za strel z bele točke v 56. minuti, potem ko je žoga – podobno kot včeraj Alphonsa Daviesa – Bena Whita v kazenskem prostoru zadela v roko. Julian Alvarez je bil zanesljiv in postavil končni izid tekme.

Julian Alvarez je potrdil, da je glavno orožje v vrstah Atletica. Foto Isabel Infantes/Reuters

Atletico bi lahko prišel do zmage, Antoine Griezmann je zatresel prečko, Alvarez je bil s prostega strela z 20 metrov zelo blizu uspehu, lahko bi zmagali tudi Londončani. Makkelie je še enkrat pokazal na belo piko, ko je neprevidni Hancko zrušil še Eberechija Ezeja v kazenskem prostoru, po ogledu posnetka pa se je Slovaka usmilil in ostalo je pri 1:1.

Povratno srečanje na štadionu Emirates bo prihodnji torek, vloga rahlih favoritov zdaj pripada Londončanom.

Liga prvakov, polfinale:

PSG - Bayern München 5:4 (3:2)

Atletico Madrid - Arsenal 1:1 (0:1)