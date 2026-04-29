Na beli točki gneča, Oblak je dobro opravil nalogo

Nogometaši Atletica in Arsenala so se v Madridu razšli brez zmagovalca, oba gola sta padla z enajstmetrovk. Odločala bo povratna tekma na Emiratesu.
Jan Oblak je ustavil en strel v okvir vrat, blizu je bil tudi pri enajstmetrovki. FOTO: Isabel Infantes/Reuters
Jan Oblak je ustavil en strel v okvir vrat, blizu je bil tudi pri enajstmetrovki. FOTO: Isabel Infantes/Reuters
Nejc Grilc
29. 4. 2026 | 23:01
29. 4. 2026 | 23:04
Po torkovi srhljivki v Parizu, ki je navdušila vse ljubitelje nogometa, smo tokrat spremljali bolj klasično polfinalno tekmo v Madridu. Atletico in Arsenal sta izpolnila osnovno nalogo in ohranila celo kožo, pred povratno tekmo v Londonu je izid poravnan (1:1). Jan Oblak je bil med vratnicama Madridčanov in odigral dobro tekmo, premagal ga je le Victor Gyökeres z bele točke.

V Parizu zrušili rekord, v Münchnu spektakel brez primere?

Začetek prvega in drugega polčasa je pripadel domačim, končnici pa gostom. V prvih minutah je bil Atletico manj nervozen, izkoristili so globoko postavitev Arsenala in preprečevali izvedbo napadov Londončanov. Začetne treme se je Arsenal kmalu otresel in prevzel pobudo, za premoč so bili nagrajeni v 43. minuti, ko je David Hancko storil prekršek nad Gyökeresem v kazenskem prostoru.

Šved je sam uspešno izvedel strel z bele točke. Oblak je šel v pravo smer, a je bil strel premočan in preveč natančen. Po prihodu iz slačilnice so domači pritisnili, Danny Makkelie se je odločil za strel z bele točke v 56. minuti, potem ko je žoga – podobno kot včeraj Alphonsa Daviesa – Bena Whita v kazenskem prostoru zadela v roko. Julian Alvarez je bil zanesljiv in postavil končni izid tekme.

Julian Alvarez je potrdil, da je glavno orožje v vrstah Atletica. Foto Isabel Infantes/Reuters
Julian Alvarez je potrdil, da je glavno orožje v vrstah Atletica. Foto Isabel Infantes/Reuters

Atletico bi lahko prišel do zmage, Antoine Griezmann je zatresel prečko, Alvarez je bil s prostega strela z 20 metrov zelo blizu uspehu, lahko bi zmagali tudi Londončani. Makkelie je še enkrat pokazal na belo piko, ko je neprevidni Hancko zrušil še Eberechija Ezeja v kazenskem prostoru, po ogledu posnetka pa se je Slovaka usmilil in ostalo je pri 1:1.

Povratno srečanje na štadionu Emirates bo prihodnji torek, vloga rahlih favoritov zdaj pripada Londončanom.

Liga prvakov, polfinale:

PSG - Bayern München 5:4 (3:2)
Atletico Madrid - Arsenal 1:1 (0:1)

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

V Parizu zrušili rekord, v Münchnu spektakel brez primere?

Potem ko sta vodilni nogometni moštvi Francije in Nemčije v Parizu uprizorili izjemno predstavo, se je že začelo odštevanje do revanše na Bavarskem.
Siniša Uroševič 29. 4. 2026 | 14:14
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Benjamin Šeško

Šeško povedal, kaj si misli o usodi Carricka

Slovenski napadalec javno podprl začasnega trenerja Michaela Carricka, ki je Manchester United pripeljal na prag lige prvakov.
Blaž Potočnik 29. 4. 2026 | 14:05
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Luis Enrique česa takega še ni videl, toda zgodbe sploh ni konec

Parižani so prvo polfinalno tekmo dobili s 5:4, toda izjave po spektaklu so razkrile predvsem eno: v Münchnu se ne bo branilo, temveč spet napadalo.
Blaž Potočnik 29. 4. 2026 | 12:40
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Arsenal nima izbire, nad Jana Oblaka mora z vsemi topovi

Po torkovem spopadu gigantov v Parizu na vrsti izjemno zanimiv dvoboj Atletica in Arsenala. Spektakel v Madridu po meri gostiteljev?
Jernej Suhadolnik 29. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

V nogometnem ognjemetu več nasmeha med Parižani

Že v 1. polčasu sta PSG in Bayern na uvodni polfinalni tekmi lige prvakov uprizorila spektakel, nato se je zgodba nadaljevala s tesno zmago Francozov – 5:4.
28. 4. 2026 | 21:55
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Črna kronika

Učiteljica matematike, ki naj bi bila del mamilarske družbe, ostaja za zapahi

Sodišče je zavrnilo predlog za hišni pripor. Bila naj bi zelo pomemben člen kriminalne mamilarske združbe.
27. 4. 2026 | 15:48
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Živalska tržnica ali laboratorij?

Razumevanje izvora covida-19 na zatožni klopi

Vložena obtožnica proti svetovalcu nekdanje zdravstvene avtoritete dr. Anthonyja Faucija zaradi uničevanja in prirejanja dokumentov.
Barbara Kramžar 28. 4. 2026 | 20:12
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Izredna seja DZ

Poseg v 11 zakonov, ukrepi proti energetski krizi brez vsebine

Spremembe zakona o vladi bodo obravnavane po hitrem postopku, zakon o interventnih ukrepih pa po rednem.
Karel Lipnik 29. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Interventni zakon

Razvojni zakon znižuje davke, toda ali bomo ponovili napako iz leta 2006?

Rokohitrske in slabo premišljene zakonodajne poteze so nas v preteklosti stale zelo veliko.
29. 4. 2026 | 11:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
SPOMLADANSKI ODKLOP

Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Delo 29. 4. 2026 | 07:26
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Poti brez skrbi
Vredno branja

Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
Promo Delo 29. 4. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Delo 28. 4. 2026 | 09:18
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Krožno gospodarstvo

Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Gradbeništvo

Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Intervju Petra Veber

Pri varnostnih rešitvah bi morale prednjačiti »izdelane v EU«

Petra Veber: V sedanjih geopolitičnih razmerah bi morala podjetja dati večji poudarek izvoru varnostnih rešitev, ki je eno od kritičnih področij pri poslovanju
Miran Varga 24. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilnost

Ženske pogosteje z javnim prevozom kot moški

Prebivalci Slovenije so lani na vsakodnevnih poteh prevozili oziroma prehodili razdaljo 12,2 milijarde kilometrov.
Marjana Kristan Fazarinc 24. 4. 2026 | 04:15
Preberite več

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Na beli točki gneča, Oblak je dobro opravil nalogo

Nogometaši Atletica in Arsenala so se v Madridu razšli brez zmagovalca, oba gola sta padla z enajstmetrovk. Odločala bo povratna tekma na Emiratesu.
Nejc Grilc 29. 4. 2026 | 23:01
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Desnosredinska vlada v nastajanju

Janša: V vlado gremo le, če imamo opremo za gašenje požara

Prvak SDS o oblikovanju desnosredinske vlade, načrtovanih spremembah posameznih ministrskih resorjev in stanju javnih financ.
29. 4. 2026 | 21:27
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Real Madrid

Kraljevi klub za vse večje težave rešitev vidi v Toniju Kroosu

Nogometni velikan Real Madrid je v pogovorih z nekdanjim zveznim igralcem Tonijem Kroosom glede vrnitve v strukturo športnega dela kluba.
29. 4. 2026 | 20:33
Preberite več
Šport  |  Rokomet
DP v rokometu

Po zmagi Trima z grenkim priokusom najbolj veseli Celjani

Rokometaši Trima so v derbiju premagali Celje z 39:38, a to ni bilo dovolj, da bi se zavihteli na prvo mesto. Zdaj jih čaka Slovan.
29. 4. 2026 | 20:14
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Komentarji
Uvodnik

Nova vlada, stara dilema: človek za mašino ali mašina za človeka

Smer družbenih učinkov sedanjih tehnoloških prebojev ni določena.
Ali Žerdin 29. 4. 2026 | 19:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Real Madrid

Kraljevi klub za vse večje težave rešitev vidi v Toniju Kroosu

Nogometni velikan Real Madrid je v pogovorih z nekdanjim zveznim igralcem Tonijem Kroosom glede vrnitve v strukturo športnega dela kluba.
29. 4. 2026 | 20:33
Preberite več
Šport  |  Rokomet
DP v rokometu

Po zmagi Trima z grenkim priokusom najbolj veseli Celjani

Rokometaši Trima so v derbiju premagali Celje z 39:38, a to ni bilo dovolj, da bi se zavihteli na prvo mesto. Zdaj jih čaka Slovan.
29. 4. 2026 | 20:14
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Komentarji
Uvodnik

Nova vlada, stara dilema: človek za mašino ali mašina za človeka

Smer družbenih učinkov sedanjih tehnoloških prebojev ni določena.
Ali Žerdin 29. 4. 2026 | 19:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Pet idej za aktiven pobeg v hrvaško naravo

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Delo 29. 4. 2026 | 13:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Delo 28. 4. 2026 | 15:06
Preberite več

