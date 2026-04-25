Na Bonifiki dan D za Olimpijo

Nogometaši Aluminija z uvrstitvijo v veliki finale pokalnega tekmovanja, v katerem se bodo 13. maja pomerili z drugoligaškimi izzivalci iz Grosuplja (Brinje), ne bi mogli pripraviti bolj razburljivega zaključka ligaške sezone: še bolj je ogrozil evropske ambicije Maribora in Olimpije, pokalne poražence (Šiškarje) pa poslal v bitko za Evropo na ligaško fronto. Za največja slovenska kluba bo 32. krog najpomembnejši v tej sezoni: če zeleno-beli nocoj na Bonifiki ne bodo premagali Koprčanov, se praktično lahko že poslovijo od evropskega poletja, če pa bodo vijolični v nedeljo v Stožicah izgubili proti Bravu, pa bodo potrebovali zvrhano mero sreče. V nedeljo bosta še tekmi v Ajdovščini in Celju. Mura je prosta.

Devet točk za Koprčani zaostajajo Ljubljančani. Veliko, a obenem tudi malo. Imajo še tekmo manj, z zmago bi bila njihova računica naslednja: v zadnjih štirih tekmah morajo biti boljši od Koprčanov za štiri točke, ker so v medsebojnih tekmah slabši (3:3, 0:1, 1:3). A tudi to najbrž ne bo zadostovalo, odvisni bodo od izkupička mestnih tekmecev in štajerskih. Koprčani so tudi ves teden računali, seštevali, odštevali ... Šest točk od ducata možnih bo dovolj, so prepričani. V tej »matematiki« niso upoštevali zeleno-belih.