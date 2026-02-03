Na Bonifiki že snujejo sanjski lov na Celjane

Ritem v slovenskem nogometnem prvenstvu ne popušča. Po spektakularnem štajerskem derbiju brez zmagovalca, po katerem jo je v Frankfurt takoj »popihal« Albert Riera, je vloga prvih izzivalca Celjanov pripadla Koprčanom, ki zaostajajo za 10 točk (34:44). Trener Zoran Zeljković, glavna strelska junaka sobotnega festivala golov proti Bravu Leo Rimac in Andraž Ruedl (na fotografiji) ter Josip Iličić drugi Koprčani bodo že danes lahko potrdili sijajen start v drugi del sezone.

V 20. kolu 1. SNL bodo na Bonifiki gostovali v uvodnem dejanju leta prosti Ajdovci (17.30). Druga torkova tekma v Stožicah (20.00) bo pomenljiva, po potopu (2:6) na Bonifiki bo Bravo poskušal popraviti vtis proti drugim sobotnim osmoljencem Sobočanom. Nogometaši Mure so na prvem gostovanju v Stožicah stisnili v kot Olimpijo, a bili brez ustrezne nagrade (0:1). Trener Darjan Slavic se je preveč ukvarjal s sojenjem, premalo pa s tem, kako naj njegovi varovanci premagajo Matevža Vidovška. Kdo je favorit? Nepisano nogometno pravilo je, da se dobra moštva po zaušnici odzovejo boljše kot nesrečni poraženci.

Aleš Arnol (desno) je dobil lekcijo kolega Zorana Zeljkovića, a tudi razkritje, kdo še ni ujel forme. FOTO: Aleksander Golob

Jutri bodo Celjani prvič igrali brez Aberta Riere, tekmeci bodo Radomljani, kolo pa bo v četrtek zaokrožil dvoboj Aluminija in Olimpije, ki jo v nedeljo čaka prvi preizkus pomladne moči. V Ljubljano bodo tedaj prišli Celjani. Maribor je v 20. kolu prost.