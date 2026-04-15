Na Bonifiki potopljeni Mariborčani v težavah, v še večjih Feđa Dudić

Ali bo še trener Maribora? »Še bo čas za analizo in pogovore o tem,« je po porazu na Bonifiki »zajel sapo« že tretji vijolični »strokovnjak« v sezoni Feđa Dudić. Tekmovalni in odlični Koprčani, ta trenutek edini konkurenčni Celjanom v 1. SNL, so v prvi tekmi 30. kroga s prepričljivo zmago (3:1) poglobili krizo vijoličnih. Ti za Primorci zaostajajo za pet točk, a imajo tekmo manj.

Pot domov iz deževnega in hladnega Kopra je bila po drugi zaporedni ničli in po drugem derbiju klavrna ter je v Ljudskem vrtu odprla veliko vprašanj: bo Maribor sploh videl evropsko poletje, je trenerju – že zdaj ali po sezoni – »odzvonilo«, kako se bodo odzvali plačnik Adžun Iličali, navijači, kdo od nogometašev je že na seznamu bivših ...?