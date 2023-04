Na Brdu enotni: investicije in euro 2024 v ospredju načrtov NZS

V nadaljevanju preberite:

Nogometna zveza Slovenija je največja in najbogatejša panožna športna zveza pri nas, zato je razumljivo, da tudi javnost goji visoka pričakovanja do NZS in njenega vodstva. S tem se strinja tudi predsednik zveze Radenko Mijatović, ki je napovedal rekordne investicije NZS v nogometno infrastrukturo v naslednjih letih in dodatna vlaganja v nogomet: od ženskega nogometa in mladinskih kategorij do moške članske izbrane vrste, ki se bori za nastop na prvem evropskem prvenstvu po letu 2000.

Kako je bilo na Gorenjskem, kaj so sklenili na skupščini NZS na Brdu pri Kranju, kaj so napovedali glavni akterji zveze za prihodnja leta? V članku preverite popoln razrez prihodkov NZS v zadnjih letih in smelo napoved za leto 2023. Kaj so povedali Mijatović, generalni sekretar NZS Martin Koželj in častni predsednik NZS Rudi Zavrl? Kakšen naziv so podelili delegati Vladu Šajnu in kateri gostje so obiskali skupščino?