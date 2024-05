Na Brdu štart misije euro 2024

Slovenska moška nogometna reprezentanca bo v nacionalnem nogometnem centru na Brdu pri Kranju danes začela uradni del priprav na evropsko prvenstvo. Ta bo potekalo v Nemčiji od 14. junija do 14. julija. Na zboru bodo nogometaši s širšega seznama reprezentance, ki ga je selektor Matjaž Kek predstavil pred dobrim tednom.

Kek je 21. maja razkril širši seznam reprezentance za nastop na letošnjem evropskem prvenstvu s 30 nogometaši, ki bodo kandidirali za nastop na EP. Na prvenstvo bodo reprezentance lahko odpeljale 26 nogometašev.

Na prvem seznamu so igralci, ki so v preteklosti tvorili širši seznam reprezentance in v različnih obdobjih že bili del zasedbe z državnim grbom, so sporočili z Nogometne zveze Slovenije (NZS). Ti bodo danes začeli zaključni del priprav pred eurom.

V sklopu današnjega zbora bodo pri NZS ob 14.30 pripravili novinarsko konferenco s selektorjem Kekom in nekaterimi igralci, ob 17. uri pa bo sledil trening reprezentantov.

Slovenski nogometaši bodo pred začetkom prvenstva v Nemčiji sicer odigrali še dve pripravljalni tekmi: 4. junija bo v Stožicah gostovala Armenija, 8. junija pa Bolgarija.