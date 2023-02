Na Camp Nou denar za zaščito interesov delili kot bonbone

Potem ko so davčni inšpektorji odkrili smumljiva vplačila, ki so prišla na račun podjetja DASNIL 95 v lasti Joseja Marie Enriqueza Negreire, dolgoletnega sodnika in predsednika tehnične komisije za La Ligo v letih od 1994 do 2018, se težave za španskega nogometnega velikana Barcelono še poglabljajo. Preiskava je odkrila, da »plačevanje uslug za svetovanja« sega celo v obdobje predsednika kluba Joana Gasparta (2000/2003).

Znesek za svetovanje oziroima za podkupovanje je kar nekajkrat višji od prvotnega 1,4 milijona evra, kolikor je klub v treh letih plačal Negreiri. Barcelona naj bi od leta 2001 svoje interese pri njem zaščitila s kar 6,6 milijona €.

Sporna delovanja vseh klubskih vodstev katalonskega velikana po letu 2000 oziroma po odhodu legendarnega predsednika Josepa Nuneza (1978/2000) je odkril katalonski dnevnilk El Mundo. V Madridu razkritja označujejo kot največjo špansko nogometno afero v zgodovini.