Na Camp Nou šampionsko le Robert Lewandowski

Nogometaši Barcelone so izgubili prvo tekmo po tem, ko so osvojili naslov španskega prvaka. Katalonci so doma z 1:2 izgubili proti Real Sociedadu in po zadnjih treh zmagah igrišče zapustili kot poraženci.

Mikel Merino (5. minuta) in Alexander Sörloth (71.) sta četrtouvrščene Baske izstrelila do pomembne zmage v boju za uvrstitev v ligo prvakov, za Barcelono pa gol Roberta Lewandowskega (90.) ni bil dovolj.

Prednost Real Sociedada pred petouvrščenim Villarrealom je tri kroge pred koncem španskega prvenstva pet točk.

Nogometaši Almerie so s hat-trickom Viniciusa Lazara doma premagali Mallorco s 3:0. Lazaro je mrežo Majorčanov zatresel v 12., 42. in 58. minuti, kar je bil njegov prvi hat-trick v la ligi. Z njim je Almeria dosegla 11. prvenstveno zmago in ima 39 točk, kar jo uvršča na 14. mesto, štiri točke nad območjem izpada.

Getafe pa je pred svojimi navijači odigral le 1:1 proti bodočemu drugoligašu Elcheju in si tako zmanjšal možnosti za obstanek med elito španskega nogometa.

Munir El Hadadi je Getafe povedel v vodstvo v osmi minuti, a je Lucas Boye ob koncu prvega polčasa izenačil. V drugem polčasu golov ni bilo, tako da je ekipa iz predmestja Madrida z 11. remijem prišla do 35 točk. Toliko jih ima tudi Valladolid, ki je z že dolgo odpisanima Espanyolom (31) in Elchejem (20) v coni izpada.