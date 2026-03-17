Na Cesarjevem seznamu spremembe: ni kapetana in vročega Zajca

Selektor Boštjan Cesar je objavil prvi seznam reprezentantov za tekmi z Madžarsko in Črno goro. Na njem pričakovano ni kapetana Jana Oblaka, ki ima znova nekaj težav s hrbtom, selektor pa ni vpoklical niti Mihe Zajca, ki v zagrebškem Dinamu igra zelo dobro.

Slovenija se bo 28. 3. pomerila z Madžarsko v Budimpešti, tri dni kasneje bo gostovala še v Podgorici. Na seznamu sta dva debitanta, Cesar je poklical branilca Olimpije Jošta Urbančiča in Tjaša Begića, ki igra za Sampdorio.

V napadu so Cesarjjevi glavni aduti Benjamin Šeško, Žan Vipotnik, Andraž Šporar in tudi Aljoša Matko, ki se vrača v izbrano vrsto. »Pogovorila sva se z Miho Zajcem, po dveh letih neigranja je povedal, da je bolečina zaradi izpuščenega evropskega prvenstva prehuda in da je zanj zgodba končana. Tudi z moje strani je tukaj zgodba zaključena,« je pojasnil Cesar in dodal, da bi Zajc bil na seznamu, če bi to želel.

»Imamo pet treningov časa, da preizkusimo naše ideje, želim, da naredimo točno določene stvari glede naše igre, da smo od prve minute osredotočeni, da delamo, kar se bomo dogovorili in da vsak prevzame odgovornost,« je še dodal novi selektor.