Na Češkem preganjajo stavniško mafijo

Na Češkem se spopadajo z največjim škandalom v zgodovini njihovega nogometa. Policija je včeraj pri več deset ljudeh izvedla racijo zaradi domnevnega krojenja nogometnih izidov z namenom okoriščanja na športnih stavah, poročajo agencije.

Na češki nogometni zvezi so potrdili, da je policija primer spremljala kar tri leta od prvih sumov. Češki mediji poročajo, da je do krojenja izidov prišlo v najmočnejših štirih ligah in celo v mladinski. Portal iSport.cz je poročal o največji raciji v zgodovini češkega nogometa, vključila sta se tudi Interpol in Europol.

Predsednik češke nogometne zveze David Trunda je medijem potrdil, da so na etični komisiji sprožili kar 47 postopkov. »Naredil bom vse, da stavniška mafija izgine iz češkega športa,« je dejal Trunda, ki kot prvi mož nogometa v zvezi združuje 3500 klubov z okrog 250.000 igralci. Na zvezi so potrdili, da se bo predsedstvo sestalo na izredni seji.