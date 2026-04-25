Na clasicu le še šampionski špalir, Realu v Sevilli le točka

Clasico, ki naj bi 10. maja zapletel bitko za prvaka v španskem nogometnem prvenstvu, bo, kot kaže, le še ena od tekem največjih tekmecev. Krivec je Real Madrid, ki je v uvodni tekmi 33. kola La Lige v Sevilli pri Berisu osvojil le točko (1:1) in za Barcelono s tekmo več zaostaja za osem točk. Katalonci bodo popoldan brez Lamina Yamala gostovali pri Getafeju.

Sezona madridskega Reala se spreminja v polomijo. V Sevilli je bil za Madridčane usoden sodnikov podaljšek, izenačil je »vegetarijanec​« Hector Bellerin.

Na stadionu La Cartuja v Sevilli se je kriza belega baleta le še poglobila. Čeprav so gostje zgodaj povedli prek Viníciusa Jr. in se dolgo zanašali na bravurozne obrambe Andrija Lunina, so v zadnjem izdihljaju tekme dopustili izenačenje, ki dokončno razgalja njihovo letošnjo nemoč. Ukrajinski vratar je bil najzaslužnejši, da se Realova barka ni potopila že v prvem polčasu

»Real Madrid ne izgublja le točk, temveč tudi avtoriteto, medtem ko se Barcelona v miru pripravlja na proslavo naslova. Za kraljevi klub bo letošnji konec sezone vse prej kot idiličen,« so pri največjem španskem športnem dnevniku Marca pospremili nov Realov zdrs.