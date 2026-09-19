Na derbiju v Rimu videli močna čustva, zasuke in kar štiri gole

Derbi vrha italijanskega nogometnega prvenstva serie A ni dobil zmagovalca, je pa ponudil dovolj, da je pred dolgim reprezentančnim premorom še dodatno zapletel boj za »scudetto«. Roma in Inter sta se na Olimpicu razšla z 2:2, po tekmi pa je ostal občutek, da bosta obe ekipi šele ob koncu sezone zares vedeli, ali sta izgubili dve točki ali rešili eno.

Roma je v prvem polčasu igrala bolje, hitreje in bolj neposredno. Pričakovali so Donya Malna, igralca z 20 goli na 22 tekmah od prihoda v serie A, toda veliki junak prvega dela je postal Manu Koné. Francoski vezist je dvakrat zadel in Interju naložil zaostanek, ki je za moštvo Cristiana Chivuja v tej sezoni postal že skoraj neprijetna navada. Po Napoliju, Realu in Udineseju so »nerazzurri« še četrtič zapored zaostajali z dvema goloma.

Prvi gol je padel že v 6. minuti

Prvi gol je padel že v 6. minuti. Veliko dela je opravil Nahuel Molina, ki je najprej odvzel žogo, nato pa akcijo razvil prek Paula Dybale. Argentinec je elegantno izločil Federica Dimarca, Molina je poslal novo žogo v sredino, tam pa jo je pričakal Koné in jo spravil mimo nemočnega vratarja Josepa Martineza. Žoga je na poti v mrežo šla tudi med nogama Manuela Akanjija.

Manu Kone in Paulo Dybala FOTO: Matteo Ciambelli/Reuters

Roma je po vodstvu še naprej narekovala ritem. Molina je povzročal težave na desni strani Interjeve obrambe, Leonardo Balerdi se je neusmiljeno boril z Marcusom Thuramom, Dybala je igral z občutkom, Interjeva zvezna vrsta pa ni našla pravega filtra. Gasperinijevo moštvo je imelo tekmo v svojih rokah in v 37. minuti je Koné zadel še drugič.

Manu Kone in Donyell Malen FOTO: Matteo Ciambelli/Reuters

Tudi ta gol je imel nekaj dramaturgije. Po Dybalevi žogi je posredoval Gianluca Mancini, jo podaljšal do Konéja, ta pa je zadel za 2:0. Zadetek je bil sprva razveljavljen, nato pa po preverjanju Vara priznan, saj je bil Francoz za žogo in zato v dovoljenem položaju.

Lautaro Martinez FOTO: Matteo Ciambelli/Reuters

Inter je v prvem polčasu deloval razglašeno, Lautaro Martínez pa skoraj neviden. Ko je v 30. minuti prišel pred Miloša Svilarja, je žogo poslal visoko čez gol. Toda Lautaro pogosto ne potrebuje veliko. Potrebuje le trenutek, in drugi polčas se je začel prav z njim.

Trener Rome Gian Piero Gasperini FOTO: Remo Casilli/Reuters

Minila je komaj ena minuta nadaljevanja, ko je Roma izgubila žogo, Inter pa je kaznoval napako. Kombinacija Lautaro–Thuram–Lautaro je odprla tekmo, Argentinec pa je zadel za 2:1. Gasperini je kmalu zatem umaknil Mancinija in v igro poslal Evana Ndicko, toda Inter je že začutil, da je Roma ranljiva.

Trener Interja Cristian Chivu FOTO: Matteo Ciambelli/Reuters

Izenačenje je prišlo v 79. minuti po akciji, v kateri se je pred Svilarjem zgodilo skoraj vse. Thuram je najprej poskusil z glavo, vratar Rome je ubranil, nato je Lautaro zadel prečko, a Inter ni odnehal. Yann Bisseck je na koncu podal kapetanu, Lautaro pa je še drugič zadel in vrnil Inter iz izgubljenega položaja.

Navijači Rome so že videli nove tri točke v boju za naslov prvaka, zadovoljiti so se morali z eno. FOTO: Ciro De Luca/Reuters

Oba trenerja sta v drugem polčasu posegla po menjavah. Chivu je umaknil Dimarca in Jonesa, vstopila sta Carlos Augusto in Petar Sučić, pozneje še Luis Henrique. Gasperini je poleg Mancinija zamenjal tudi Konéja, Molino in poškodovanega Balerdija. V zaključku je Inter še pritiskal, toda veliko priložnost je imela tudi Roma. Malen je prišel do izvrstnega položaja, a je zadel Martineza v obraz. Na drugi strani je Diouf, sveže vpoklican v francosko reprezentanco, iskal zmagoviti trenutek, a naletel na Svilarjeve rokavice.

Navijači Interja FOTO: Matteo Ciambelli/Reuters

Na koncu sta vodilni ekipi prvenstva ostali pri 13 točkah. Vrh je še vedno dvojni, ne samostojen. To pa pomeni tudi opozorilo iz ozadja: Como in Lazio se lahko z zmago pridružita Romi in Interju. Derbi je dal štiri gole, dovolj lepih potez in še več obžalovanja. Roma je zapravila dva gola prednosti, Inter pa prvi polčas. Za samostojen pobeg na vrhu bo treba več.