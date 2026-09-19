Na derbiju v Rimu videli močna čustva, zasuke in kar štiri gole

Derbi vrha italijanskega nogometnega prvenstva serie A ni dobil zmagovalca, je pa ponudil dovolj, da je pred dolgim reprezentančnim premorom še dodatno zapletel boj za »scudetto«. Roma in Inter sta se na Olimpicu razšla z 2:2, po tekmi pa je ostal občutek, da bosta obe ekipi šele ob koncu sezone zares vedeli, ali sta izgubili dve točki ali rešili eno.
Roma je v prvem polčasu igrala bolje, hitreje in bolj neposredno. Pričakovali so Donya Malna, igralca z 20 goli na 22 tekmah od prihoda v serie A, toda veliki junak prvega dela je postal Manu Koné. Francoski vezist je dvakrat zadel in Interju naložil zaostanek, ki je za moštvo Cristiana Chivuja v tej sezoni postal že skoraj neprijetna navada. Po Napoliju, Realu in Udineseju so »nerazzurri« še četrtič zapored zaostajali z dvema goloma.
Prvi gol je padel že v 6. minuti. Veliko dela je opravil Nahuel Molina, ki je najprej odvzel žogo, nato pa akcijo razvil prek Paula Dybale. Argentinec je elegantno izločil Federica Dimarca, Molina je poslal novo žogo v sredino, tam pa jo je pričakal Koné in jo spravil mimo nemočnega vratarja Josepa Martineza. Žoga je na poti v mrežo šla tudi med nogama Manuela Akanjija.
Roma je po vodstvu še naprej narekovala ritem. Molina je povzročal težave na desni strani Interjeve obrambe, Leonardo Balerdi se je neusmiljeno boril z Marcusom Thuramom, Dybala je igral z občutkom, Interjeva zvezna vrsta pa ni našla pravega filtra. Gasperinijevo moštvo je imelo tekmo v svojih rokah in v 37. minuti je Koné zadel še drugič.
Tudi ta gol je imel nekaj dramaturgije. Po Dybalevi žogi je posredoval Gianluca Mancini, jo podaljšal do Konéja, ta pa je zadel za 2:0. Zadetek je bil sprva razveljavljen, nato pa po preverjanju Vara priznan, saj je bil Francoz za žogo in zato v dovoljenem položaju.
Inter je v prvem polčasu deloval razglašeno, Lautaro Martínez pa skoraj neviden. Ko je v 30. minuti prišel pred Miloša Svilarja, je žogo poslal visoko čez gol. Toda Lautaro pogosto ne potrebuje veliko. Potrebuje le trenutek, in drugi polčas se je začel prav z njim.
Minila je komaj ena minuta nadaljevanja, ko je Roma izgubila žogo, Inter pa je kaznoval napako. Kombinacija Lautaro–Thuram–Lautaro je odprla tekmo, Argentinec pa je zadel za 2:1. Gasperini je kmalu zatem umaknil Mancinija in v igro poslal Evana Ndicko, toda Inter je že začutil, da je Roma ranljiva.
Izenačenje je prišlo v 79. minuti po akciji, v kateri se je pred Svilarjem zgodilo skoraj vse. Thuram je najprej poskusil z glavo, vratar Rome je ubranil, nato je Lautaro zadel prečko, a Inter ni odnehal. Yann Bisseck je na koncu podal kapetanu, Lautaro pa je še drugič zadel in vrnil Inter iz izgubljenega položaja.
Oba trenerja sta v drugem polčasu posegla po menjavah. Chivu je umaknil Dimarca in Jonesa, vstopila sta Carlos Augusto in Petar Sučić, pozneje še Luis Henrique. Gasperini je poleg Mancinija zamenjal tudi Konéja, Molino in poškodovanega Balerdija. V zaključku je Inter še pritiskal, toda veliko priložnost je imela tudi Roma. Malen je prišel do izvrstnega položaja, a je zadel Martineza v obraz. Na drugi strani je Diouf, sveže vpoklican v francosko reprezentanco, iskal zmagoviti trenutek, a naletel na Svilarjeve rokavice.
Na koncu sta vodilni ekipi prvenstva ostali pri 13 točkah. Vrh je še vedno dvojni, ne samostojen. To pa pomeni tudi opozorilo iz ozadja: Como in Lazio se lahko z zmago pridružita Romi in Interju. Derbi je dal štiri gole, dovolj lepih potez in še več obžalovanja. Roma je zapravila dva gola prednosti, Inter pa prvi polčas. Za samostojen pobeg na vrhu bo treba več.
Lautaro Martinez je z dvojčkom v drugem polčasu Interju rešil točko na Olimpicu, a po remiju z Romo z 2:2 ni skrival nezadovoljstva. Kapetan nerazzurrov je najprej spomnil na Sandra Mazzolo, legendo Interja in italijanskega nogometa, nato pa hitro prešel k težavi, ki se Interju ponavlja.
»Žal mi je zaradi Mazzole, legende Interja in italijanskega nogometa. Prvi polčas je za izbris, ker nas ni bilo na igrišču, pristop ni bil pravi. V drugem smo spremenili miselnost, toda na takšnih tekmah postane težko. Vzamemo točko, ki je odlična,« je za DAZN dejal Lautaro.
Na vprašanje, zakaj Inter znova ni dobro začel tekme, je odgovoril brez olepševanja: »Gre za vprašanje pristopa, za to, kako pravilno pripravimo tekme. To delamo, toda treba je videti, kako tekme začnemo, ker potem postane težko.«
Dodal je, da se je po napornem poletju bolje pripravil na sezono. »Skrbel sem za telo, svetovno klubsko prvenstvo je bilo zelo hud udarec. Nisem prišel pripravljen na pravi način. Letos sem se pripravil dobro, tudi po mundialu. Najpomembnejši je Inter, za to ekipo bom vedno dal vse,« je poudaril Argentinec.
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