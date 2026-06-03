Na dražbi sloviti dres, ki bi lahko ogrozil rekord Diega Maradone

Dres, v katerem je brazilska nogometna legenda Pele zaigral v finalu svetovnega prvenstva leta 1958, bo med 29. junijem in 16. julijem na voljo na dražbi pri Sotheby’s, eni najstarejših dražbenih hiš na svetu. Po predvidevanjih zbirateljev bi dres lahko dosegel vrtoglavo ceno.

Britanski mediji ocenjujejo, da bi vrednost dresa lahko presegla šest milijonov dolarjev oziroma približno 5,2 milijona evrov. Pojavljajo se tudi napovedi, da bi lahko šlo za nov rekord med nogometnimi spominki. Tega trenutno drži dres Diega Armanda Maradone s tekme svetovnega prvenstva 1986 med Argentino in Anglijo, ki so ga pred štirimi leti prodali za 9,28 milijona dolarjev oziroma približno osem milijonov evrov.

Gre za dres, ki ga je takrat 17 letni Pele nosil v finalu svetovnega prvenstva na stadionu Rasunda v Stockholmu. Brazilija je proti gostiteljici Švedski zmagala s 5:2 in prvič postala svetovna prvakinja. Pele je v finalu dosegel dva gola, turnir na Švedskem pa je pomenil začetek njegovega vzpona med največje nogometaše vseh časov.

»To ni samo dres, to je predmet, ki ga je nosil eden največjih nogometašev v zgodovini tisti večer, ko se je začela njegova vladavina,« je za Reuters dejal Brahm Wachter, vodja oddelka za moderne zbirateljske predmete pri Sotheby’s.

Po finalu je Pele dres podaril reprezentančnemu soigralcu Didiju, s katerim si je delil sobo. Po desetletjih v zasebni lasti je bil dres razstavljen v muzeju, leta 2004 pa ga je kupil anonimni zbiratelj.