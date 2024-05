Na drevišnji generalki v Atenah z enim očesom tudi Šporar in Šeško

V nadaljevanju preberite:

Bo drevišnji vrhunec konferenčne lige v Atenah najbolj spektakularen finale od štirih v Uefinih klubskih tekmovanjih v sezoni 2023/24? »Generalka« za sobotno zadnje dejanje nogometne lige prvakov v Londonu ne bo odmevala tako močno kot spopad Reala in Borussie, a tudi Fiorentina in Olympiakos bosta imela nocoj (21.00) kaj pokazati v grški metropoli – če drugega ne, so njuni navijači med najglasnejšimi v Evropi.

Prireditelji upajo na uspešno »generalko« za finale lige prvakov predvsem ob igrišču, navijači Olympiakosa so se namreč »izkazali« tudi na nedavnem zaključnem turnirju košarkarske evrolige v berlinu, kjer policistom ni bilo preprosto. Več v članku.