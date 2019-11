Na EP 2020 v isti skupini evropski in svetovni prvak

EP 2020, ki bo obeležilo 60-letnico prvega turnirja stare celine, se bo začel 12. junija v Rimu (Italija - Turčija), končal pa 12. julija v Londonu. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Trenerji skupine C: glavni trener Nizozemske Ronald Koeman, Ukrajine Andriy Shevchenko in Avstrije Franco Foda. FOTO: Daniel Mihailescu/AFP

* Skupina A (Rim in Baku): Italija, Švica, Turčija, Wales.

* Skupina B (Koebenhavn in St. Peterburg): Belgija, Rusija, Danska, Finska.

* Skupina C (Amsterdam in Bukarešta): Ukrajina, Nizozemska, Avstrija, zmagovalec "play-offa" lige D (ali A).

* Skupina D (London in Glasgow): Anglija, Hrvaška, Češka, zmagovalec "play-offa" lige C.

* Skupina E (Bilbao in Dublin): Španija, Poljska, Švedska, zmagovalec "play-offa" lige B.

* Skupina F (München in Budimpešta): Nemčija, Francija, Portugalska, zmagovalec "play-offa" lige A (ali D).

- play-off lige A: Islandija, Romunija, Bolgarija, Madžarska

- play-off lige B: BiH, Severna Irska, Slovaška, Irska

- play-off lige C: Škotska, Izrael, Norveška, Srbija

- play-off lige D: Gruzija, Belorusija, Severna Makedonija, Kosovo

Evropska nogometna zveza (Uefa) je v Bukarešti izžrebala skupine evropskega prvenstva 2020. V skupini F se bosta srečala evropski prvak Portugalska in svetovni Francija, ob njima pa bosta tudi Nemčija ter zmagovalec "play-offa" lige A. Skupaj bo na prvenstvu igralo 24 reprezentanc v šestih skupinah.V skupini A so Italija, Švica, Turčija, Wales, v skupini B Belgija, Rusija, Danska, Finska, v skupini C Ukrajina, Nizozemska, Avstrija, zmagovalec play-offa lige D, v skupini D Anglija, Hrvaška, Češka, zmagovalec play-offa lige C, v skupini E pa Španija, Poljska, Švedska in zmagovalec play-offa lige B. Iz vsake skupine se bodo v osmino finala prebile prvo- in drugouvrščene ekipe ter štiri najboljše tretjeuvrščene.Pri tem pa je še en dodatek. Če bi Romunija dobila "play-off" lige A, potem bi igrala v skupini C kot gostiteljica in bi se zmagovalec "play-offa" lige D preselil v skupino F. Polfinali teh "play-offov" bodo 26. marca, finali pa 31. marca 2020.EP 2020, ki bo obeležilo 60-letnico prvega turnirja stare celine, se bo začel 12. junija v Rimu (Italija - Turčija), končal pa 12. julija v Londonu. Tekme bodo skupaj v 12 mestih, ob Rimu in Londonu še v St. Peterburgu, Münchnu, Bakuju, Budimpešti, Bukarešti, Amsterdamu, Bilbau, Glasgowu, Dublinu in Koebenhavnu.Na dosedanjih 15 evropskih prvenstvih je slavilo deset reprezentanc, po tri naslove imata Nemčija in Španija, Francija ima dva, Sovjetska zveza, Italija, Češkoslovaška, Nizozemska, Danska, Grčija in Portugalska pa po enega. Španci so edini, ki so ubranili naslov (2008, 2012).Himno prvenstva bo posnel nizozemski