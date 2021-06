Na euru krajši premor, nato na jedilniku že kar nekaj poslastic

Osmina finala se bo začela v soboto s tekmo med Walesom in Dansko v Amsterdamu, sicer pa bo na tej ravni tekmovanja kar nekaj vročih obračunov, med njimi Anglija – Nemčija, Hrvaška – Španija in Belgija – Portugalska.



Od osmerice, ki so končale prvenstvo, so ekipe pustile različen vtis, najslabšega pa Turčija, ki je končala brez točke in z vsega enim doseženim golom. Turki so sicer igrali v skupini A, kjer je s stoodstotnim izkupičkom zmagala Italija. Prenovljena zasedba Roberta Mancinija je za mnoge tihi favorit, a doslej je vse tekme igrala v domačem Rimu.



Razočarani so prvenstvo končali tudi Rusi in Poljaki z Robertom Lewandowskim, ki pa je bil v napadu preveč osamljen ob odsotnosti Arkadiusza Milika, sicer pa sta prvenstvo kljub borbenim predstavam končali tudi novinki Severna Makedonija in Finska, takisto Škotska in Slovaška, prav tako pa tudi Madžarska, ki je namučila vse tri favorite v skupini F, Nemčijo, Francijo in Portugalsko.

Svetovni prvaki nad sosede Švicarje

Tako Nemčija kot Portugalska sta v zadnjem krogu skupinskega dela celo viseli za preboj v nadaljevanje, a na koncu se je izšlo po pričakovanjih. Na koncu je s prvega mesta iz skupine F v osmino finala šla Francija. Svetovni prvaki se bodo za četrtfinale merili z doslej neprepričljivo Švico 28. junija v Bukarešti.



Težjega tekmeca je dobila drugouvrščena Nemčija, ki je prikazala različne obraze, navdušila pa s predstavo proti branilcem naslova Portugalcem. Nemci bodo 29. junija na Wembleyju igrali proti Angliji, ki je do sedmih točk v skupini prišla z vsega dvema doseženima zadetkoma, a hkrati ni prejela nobenega, kar je uspelo le še Italiji, ki bo v soboto v Londonu igrala proti Avstriji in skušala nadgraditi tudi dobro strelsko formo, doslej je zadela sedemkrat.



Tretjeuvrščena iz skupine F Portugalska je na poti do branjenja naslova izpolnila prvi cilj in se sicer z nekaj težavami prebila iz skupine, tudi po zaslugi 36-letnega Cristiana Ronalda, ki je zdaj pri rekordnih 109 reprezentančnih zadetkih, kolikor jih je doslej zbral le še Iranec Ali Daei. Ronaldo, ki je prvi nogometaš z nastopi na petih evropskih prvenstvih in je s petimi goli najboljši strelec tega EP, in druščina se bosta za četrtfinale spopadla z Belgijo, ki je bila na krilih Kevina de Bruyneja in Romeluja Lukakuja stoodstotna v skupini z Dansko, Finsko in Rusijo.

Danci prebrodili uvodni šok

Precej suverena v skupini z Avstrijo, Ukrajino, ki bo 29. junija v Glasgowu igrala proti Švedski, in Severno Makedonijo je bila Nizozemska, ki se je izkazala z osmimi doseženimi goli, v nedeljo jo v Budimpešti čaka obračun s Češko. Napadalec slednje Patrik Schick je za zdaj avtor gola prvenstva, ko je škotsko mrežo zadel skoraj s polovice igrišča.



V ponedeljek bo še en obračun velikanov, ki pa sta bila doslej malce zadržana. Prenovljena Španija in svetovni podprvak Hrvaška s še vedno navdahnjenim Luko Modrićem se bosta srečali v Københavnu.



Prav tam se je na tekmi med Dansko in Finsko zgodil za zdaj najbolj tragičen trenutek turnirja, ko so zdravniki po zastoju srca oživljali danskega zvezdnika Christiana Eriksena. Njegovi soigralci so si kljub velikemu šoku priigrali napredovanje v osmino finala, v soboto bodo v Amsterdamu igrali proti Walesu.





