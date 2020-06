Na evropskih zelenicah vse bolj pestro

Ljubljana

Andraž Šporar je na prvi tekmi po prekinitvi dosegel dva gola. FOTO: Reuters

Danes Juventus in Milan, jutri še Napoli in Inter

- Oživelo je tudi turško prvenstvo v nogometu. V bitki za naslov prvaka je četverica, a v njej ni Fenerbahčeja, slovitega kluba iz Istanbula, pri katerem igra. Fener bo drevi (20) gostil Kayserispor.Aktivni bodo še nekateri slovenski legionarji: Rečani, ki jih vodi trener, bodo ob 18.55 gostovali v Varaždinu, Dinamo pa dve uri zatem v zagrebški soseščini pri Lokomotivi.Pod drobnogledom bosta najpoznejši današnji tekmi. Najtežje delo čakav majici Leipziga, ki bo gostoval pri Hoffenheimu (20.30), največ golov navijači pričakujejo od, ki je bil nazadnje natančen kar dvakrat. Njegov Sporting bo nocoj (22.15) gostil Ferreiro.Zadnje dneve do nadaljevanja nogometnega prvenstva odštevajo v Italiji. Serie A bodo odprli naslednjo soboto v Torinu in Veroni, danes in jutri bodo igrali odmevni polfinalni tekmi italijanskega pokala. Predigra za prvenstvo bi bila težko bolj spektakularna: drevi (21) se bosta v Torinu pomerilain(prva tekma 1:1), v soboto ob isti uri še Napoli in Inter v Neaplju (1:0); vratarin soigralci bodo imeli jutri pod Vezuvom kar zahtevno nalogo …Juventus bo napadel goste z vsemi topovi: v modelu igre 4-3-3 bodo igrali v končniciin, Milančani (4-5-1) bodo računali na trojček. Finale bo v sredo (17. 6.) v Rimu.