Na generalki jim je spodrsnilo

Slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu je na Vrhniki odigrala zadnjo pripravljalno tekmo pred prihajajočim evropskim prvenstvom, ki bo med 21. januarjem in 7. februarjem v Ljubljani, Rigi in Kaunasu. Izbranci Tomislava Horvata so proti eni najmočnejših evropskih ekip Ukrajini izgubili z 0:2 (0:0).

Za selektorja Horvata je bila to 60. tekma, začel pa jo je z Nejcem Berzelakom v vratih ter Igorjem Osredkarjem, Luko Čopom, Žanom Janežem in Nejcem Hozjanom v polju.

Ukrajinci, osmi na svetovni lestvici, so sicer začeli silovito, med drugim imeli na voljo tudi en protinapad s tremi igralci proti enemu, bili pa tudi blizu golu, ki ga je preprečil Jeremy Bukovec.

Ta je bil sicer tokrat član druge četvorke, v kateri so bili še Žiga Čeh, Teo Turk in Matej Fideršek, v tretji pa so bili Denis Kneževič, Uroš Đurić, Lovro Trdin in Jure Suban.

Slovenija, 21. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, je počasi vzpostavila ravnotežje in dosledno izpolnjevala naloge pred svojim golom, tako da sta ekipi na glavni odmor šli brez zadetkov.

V drugem polčasu je v slovenska vrata stopil Marko Peček, njegovi soigralci so si priigrali nekaj strelov, a se v 29. minuti znašli v zaostanku. Za Ukrajino je zadel Danil Abakšin. V prazno mrežo je za končnih 2:0 zadel Vladislav Pervijejev.

Slovenija in Ukrajina sta doslej odigrali sedem medsebojnih tekem, Slovenija je dobila eno, Ukrajina štiri, dve tekmi pa sta se končali z neodločenim izidom.

»Ukrajina je po kakovosti podobna Špancem. Zato smo si želeli takšno tekmo pred začetkom EP. Zdaj smo imeli to pripravljalno tekmo, poslej bo ključna regeneracija, saj bomo morali tako delovati tudi na euru, ko bomo imeli tretji dan tekmo. Videl sem veliko dobrih stvari. Moram pa priznati, da je Ukrajina odigrala na visoki ravni, zasluženo nas je premagala,« je povedal selektor Horvat.

Kapetan Osredkar pa je dodal: »Takšne tekme, kot je bila ta, so zelo koristne. Igrali smo z Ukrajino, ki je eden od favoritov na prihajajočem EP. Močnejšega tekmeca si ne bi mogli želeti. Videli smo, za kakšno ekipo gre: to so vrhunski posamezniki, tudi vratar je vrhunski. To je bil pravi test za nas.«

Slovenija se sicer v teh dneh pred prvenstvom pripravlja na Gorenjskem, svojo prvo tekmo na EP pa bo igrala v petek v Stožicah proti Španiji. V skupini C bo nato igrala še proti Belgiji in Belorusiji.

Na EP bo nastopilo 16 ekip, ki so razdeljene v štiri skupine. Prvi dve reprezentanci iz vsake skupine se bosta prebili v četrtfinale.