  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Na Hrvaškem in v Splitu žalujejo, poslovil se je eden od največjih

Po težki bolezni je v 67. letu starosti umrl Ivan Gudelj, eden največjih nogometašev v zgodovini splitskega Hajduka in jugoslovanskega nogometa.
Pri komaj 26 letih je bolezen končala igralsko kariero Ivana Gudlja. FOTO: Facebook
Galerija
Pri komaj 26 letih je bolezen končala igralsko kariero Ivana Gudlja. FOTO: Facebook
G. N.
2. 9. 2026 | 13:23
2. 9. 2026 | 14:26
5:12
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Po težki bolezni je v 67. letu starosti umrl Ivan Gudelj, eden največjih nogometašev v zgodovini splitskega Hajduka in jugoslovanskega nogometa. Kariero je moral zaradi hepatitisa B končati pri komaj 26 letih, ko je bil na vrhuncu moči in pred vrati prestopa v enega največjih evropskih klubov.

Gudelj je celotno člansko kariero preživel pri Hajduku. Za splitski klub je zbral 362 nastopov in dosegel 93 golov. Bil je izjemno vsestranski nogometaš, ki je igral na različnih položajih v obrambi in zvezni vrsti, največji del kariere pa je preživel na sredini igrišča. S Hajdukom je osvojil jugoslovansko prvenstvo v sezoni 1978/79 in jugoslovanski pokal v sezoni 1983/84. 

Najmlajši kapetan jugoslovanske reprezentance

Gudelj je mednarodni ugled dosegel že kot mladinec. Leta 1979 je bil kapetan in najboljši igralec jugoslovanske mladinske reprezentance, ki je osvojila naslov evropskega prvaka. V takratnih izborih je prejel tudi priznanje za najboljšega mladega nogometaša Evrope. Leta 1980 je nastopil na olimpijskih igrah v Moskvi.

Za člansko reprezentanco Jugoslavije je odigral 33 tekem in dosegel tri gole. Debitiral je leta 1980 proti Luksemburgu, dve leti pozneje pa postal najmlajši kapetan v zgodovini jugoslovanske reprezentance. Kapetanski trak je prvič nosil na tekmi proti Bolgariji v Sofiji, ki jo je Jugoslavija dobila z 1:0.

Istega leta je nastopil na svetovnem prvenstvu v Španiji. Francoski športni časnik L'Equipe ga je uvrstil v idealno enajsterico prvenstva, v številnih domačih izborih pa je bil razglašen za najboljšega jugoslovanskega nogometaša.

Leta 1984 je kot kapetan vodil reprezentanco tudi na evropskem prvenstvu v Franciji. Zadnjič je za Jugoslavijo nastopil maja 1986 proti Belgiji.

Zanj so se zanimali številni veliki evropski klubi, med njimi Bordeaux in predvsem madridski Real. Po navedbah Hrvaške nogometne zveze mu je Real ponudil predpogodbo. Gudelj je pozneje povedal, da je nameraval v Madrid, takoj ko bi mu takratni predpisi jugoslovanskega nogometa omogočili prestop v tujino.

Bolezen čez noč končala njegovo kariero

Vse se je spremenilo septembra 1986. Gudelj je 13. septembra igral za Hajduk proti Crveni zvezdi na Poljudu. V drugem polčasu zaradi izčrpanosti ni mogel nadaljevati tekme. Kasnejši zdravniški izvidi so pokazali, da je zbolel za hepatitisom B. Tekma proti Crveni zvezdi je bila njegova zadnja profesionalna.

Imel je komaj 26 let in bil na vrhuncu kariere. Poskušal se je vrniti na treninge, vendar mu zdravstveno stanje tega ni dovolilo. V poznejših intervjujih je pripovedoval tudi o osamljenosti in strahu okolice, ki ju je doživel po diagnozi. Nekateri ljudje so se mu izogibali, prečkali cesto, ko so ga zagledali, ali mu zaradi strahu pred okužbo niso želeli seči v roko.

Z virusom se je boril desetletja. Poleti 2023, 37 let po diagnozi, so preiskave v splitskem kliničnem centru pokazale, da v njegovi krvi ni več zaznati površinskega antigena HBsAg, prav tako je bil negativen test PCR na DNK virusa hepatitisa B. Hrvaško združenje za bolezni jeter Hepatos je takrat sporočilo, da izvidi kažejo na prebolelo okužbo s hepatitisom B – redek, vendar mogoč razplet.

V sezoni 2005/06 je sedel na klopi članske ekipe Hajduka. Diplomiral je na zagrebški fakulteti za kineziologijo in pridobil naziv profesor kineziologije.

Njegova izkušnja z boleznijo je pozneje postala pomemben del njegovega javnega delovanja. Združenje Hepatos ga je imenovalo za prvega hrvaškega ambasadorja hepatitisa. Dolga leta je sodeloval pri kampanjah, s katerimi so opozarjali na pomen testiranja in zdravljenja virusnih hepatitisov.

O njegovem življenju in karieri je Blaž Duplančić napisal knjigo Hajdučka priča, Tomislav Žaja pa je posnel dokumentarni film Ivanova igra. Film je bil prikazan na mednarodnih festivalih in na televiziji UEFA ter prejel nagrado za najboljši športni dokumentarec na mednarodnem filmskem festivalu v Avstriji.

Sorodni članki

PremiumPhoto
Šport  |  Drugo
Mundial prijateljstva

Bilo je, kot da bi prišel v olimpijsko vas

Mundial prijateljstva: Ulcinj že četrtič gostil festival, na katerem so se zbrale številne športne ikone z območja nekdanje Jugoslavije
Drago Perko 10. 10. 2025 | 07:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Vredno branja

Miljan Miljanić: V Ljubljani kot na največjih štadionih po svetu

Ob koncu septembra 1980 je jugoslovanska nogometna reprezentanca odigrala edino kvalifikacijsko tekmo v Sloveniji.
Siniša Uroševič 27. 9. 2020 | 22:24
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Hči prve dame

Tudi hči Brigitte Macron ima 20 let mlajšega partnerja

Tiphaine Auzière, hči Brigitte Macron in pastorka Emmanuela Macrona, je objavila fotografije s počitnic z novim partnerjem, 22-letnim Antoinom Lecomtom.
1. 9. 2026 | 16:31
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
10. etapa

Francoz Tronchon presenetil vse sprinterje

Kolesarji Visme so se danes pošteno ušteli v sprintu 10. etape.
Miroslav Cvjetičanin 1. 9. 2026 | 15:03
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Vuelta 2026, 11. etapa: Roglič si želi mirnega dne

Še ena priložnost za šprinterje, a vnovič s črno piko: dobrih trideset kilometrov pred ciljem se konča zahteven vzpon, kjer bi lahko odpadli nekateri favoriti.
2. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Video
Mnenja  |  Komentarji
Vredno branja

Vlada zapušča okvir EU in zunanjo politiko veže na os Washington – Tel Aviv

Vsaka vlada Blejski strateški forum izkoristi in vpne v promocijo svojih zunanjepolitičnih interesov. Kako to počne Janševa vlada, pa v videokomentarju.
1. 9. 2026 | 15:03
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Nedeljska vožnja ali Tour de France?

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
31. 8. 2026 | 10:16
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Znanje in praksa za kakovostno delo z ljudmi

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
Promo Delo 28. 8. 2026 | 15:04
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj je možna vrnitev k športu po artroskopskih posegih na kolenu

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
Promo Delo 31. 8. 2026 | 08:48
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Zdravje
Intervju Andreja Jaklič

Zdravje prav vsem stvarem spreminja vrednost

Na zdravje veliko bolj kot sam zdravstveni sistem vplivajo naš dohodek, izobrazba, način življenja, prehrana, gibalne navade, pravi prof. dr. Andreja Jaklič.
Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2026 | 05:10
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje

Demenca je bolezen, ki spremeni življenje vse družine

Kako prepoznati prve znake, pravilno komunicirati z ljudmi z demenco in poiskati pomoč, preden oskrbovalci/svojci ostanejo brez moči.
Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje

Potrebovali bi več mobilnih paliativnih timov

Nekaterim svojcem pomagajo zloženke in priročniki, nekaterim pa podporne skupine, v katerih se lahko pogovorijo z ljudmi z enakimi težavam.
Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2026 | 04:45
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Preventiva

Tudi spremljanje telesne zmogljivosti je del preventive

Že s preprostimi ukrepi bi v dobrem desetletju zdravstvenim sistemom po svetu prihranili več tisoč milijard dolarjev.
Milka Bizovičar 2. 9. 2026 | 04:00
Preberite več

Več iz teme

smrtHrvaškaHajduk SplitbolezenIvan Gudeljhepatitis BReal Madrid

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Video
Mnenja  |  Komentarji
Videokomentar

Zdravje kot naložba v razvoj

Zdravo aktivno prebivalstvo in dober zdravstveni sistem je pomemben signal za investicije. O tem, kakšne korake je treba narediti, pa v videokomentarju.
Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2026 | 14:39
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Po devetih mesecih na morju 5000 ameriških mornarjev na oddih v Pattayo

Pattaya ima z ameriško vojsko dolgo zgodovino, ki sega v čas vietnamske vojne.
2. 9. 2026 | 13:59
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Bolezen je bila močnejša

Na Hrvaškem in v Splitu žalujejo, poslovil se je eden od največjih

Po težki bolezni je v 67. letu starosti umrl Ivan Gudelj, eden največjih nogometašev v zgodovini splitskega Hajduka in jugoslovanskega nogometa.
2. 9. 2026 | 13:23
Preberite več
Novice  |  Svet
Nepal

Viki Grošelj: Vasi, kjer sem bil še maja letos, ni več. Niti njenih prebivalcev

Vrhunski alpinist zbira pomoč za družine prizadetih znancev. Območje si je komaj opomoglo po hudem potresu leta 2015, zdaj ga je doletela nova katastrofa.
Simona Bandur 2. 9. 2026 | 13:06
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Nogometna tržnica

Prestopni rok v Evropi je končan, kdo so zmagovalci in poraženci

Premier league je spet zajela nakupovalna vročica, za nove igralce so klubi zapravili kar štiri milijarde evrov. To je več kot ostale štiri lige skupaj.
Peter Zalokar 2. 9. 2026 | 13:01
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Bolezen je bila močnejša

Na Hrvaškem in v Splitu žalujejo, poslovil se je eden od največjih

Po težki bolezni je v 67. letu starosti umrl Ivan Gudelj, eden največjih nogometašev v zgodovini splitskega Hajduka in jugoslovanskega nogometa.
2. 9. 2026 | 13:23
Preberite več
Novice  |  Svet
Nepal

Viki Grošelj: Vasi, kjer sem bil še maja letos, ni več. Niti njenih prebivalcev

Vrhunski alpinist zbira pomoč za družine prizadetih znancev. Območje si je komaj opomoglo po hudem potresu leta 2015, zdaj ga je doletela nova katastrofa.
Simona Bandur 2. 9. 2026 | 13:06
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Nogometna tržnica

Prestopni rok v Evropi je končan, kdo so zmagovalci in poraženci

Premier league je spet zajela nakupovalna vročica, za nove igralce so klubi zapravili kar štiri milijarde evrov. To je več kot ostale štiri lige skupaj.
Peter Zalokar 2. 9. 2026 | 13:01
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Delo 27. 8. 2026 | 08:35
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
OBLETNICA

Podjetje v Sloveniji s posebno obletnico: zakaj so tako posebni?

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Delo 1. 9. 2026 | 08:01
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
INOVACIJE

Kakšna bo pošta v prihodnosti? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
2. 9. 2026 | 07:46
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Gorenjski slavček odpira novo sezono SNG Opera in balet Ljubljana

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Delo 28. 8. 2026 | 09:37
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
Vredno branja

Zaradi tega vsako leto izgubimo 12 milijard delovnih dni

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Delo 1. 9. 2026 | 09:56
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
Vredno branja

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Delo 25. 8. 2026 | 08:25
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
Vredno branja

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Po poletju lasem povrnite zrcalni sijaj

Sonce, morska sol, klor, veter in visoke temperature lahko na laseh pustijo opazne posledice. Po poletju so zato pogosto bolj suhi, grobi in brez leska.
Promo Delo 28. 8. 2026 | 15:09
Preberite več
Promo
Razno
Vredno branja

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Delo 31. 8. 2026 | 09:54
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo