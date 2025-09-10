  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Nogomet

    Na Hrvaškem mu ni bilo treba osvajati lovorik, v Sloveniji jih bo moral

    Novi trener Maribora Radomir Đalovića se bo v Ljudskem vrtu soočil z drugačno kulturo in zahtevami, kot jih je imel na Reki
    Radomir Đalović se je v minuli sezoni veselil dvojne lovorike z Rijeko. FOTO: Sandro Donda
    Radomir Đalović se je v minuli sezoni veselil dvojne lovorike z Rijeko. FOTO: Sandro Donda
    Gorazd Nejedly
    10. 9. 2025 | 19:00
    4:15
    V nadaljevanju preberite: 

    Kaj najprej čaka novega trenerja nogometašev Maribora Radomirja Đalovića? »Najprej bo moral moštvo vrniti v optimalno psihološko stanje. Nič še ni izgubljeno v prvenstveni bitki,« je ob ustoličenju 42-letnega Črnogorca za trenerja Maribora povedal nekdanji trener vijoličnih in tudi hitro odstavljeni Sergej Jakirović. Đalović je bil pri Rijeki pomočnik zdajšnjega trenerja angleškega drugoligaša Hulla, ki je v lasti vlagatelja Mariborčanov Adžuna Ilidžalija.

    Vijolični so za bivšega napadalca Rijeke in še številnih drugih klubov (18) prvi »poskusni zajčki« v trenerski vlogi zunaj hrvaških meja, poleg tega so Mariborčani povsem drugačno sestavljeni. Če je imel na Reki na voljo homogeno in motivirano moštvo s pretežno hrvaškimi igralci ter močno podporo v predsedniku kluba Damirju Miškoviću in navijačih, bo imel v Mariboru mednarodno pisano paleto nogometašev, ki jim po žilah ne teče vijolična kri. Tudi tekmovalna DNK je zahtevnejša. V Sloveniji je Maribor velikan in štejejo le lovorike, na Hrvaškem je bila Rijeka le »tretja«.

    Novice  |  Slovenija
    Izkoriščanje tujih delavcev

    Inšpektorat s kazensko ovadbo nad kmetijo Bobnar, ostra obsodba Pirc Musarjeve

    Zaradi suma storitve kaznivega dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev je inšpektorat za delo vložil kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Kranju.
    9. 9. 2025 | 15:10
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Nemška košarkarska reprezentanca

    Nemci na moškem izletu: Imamo načrt za Slovence, ki živijo le od Luke Dončića

    Dennis Schröder in Franz Wagner glavna aduta nemških košarkarjev, ki bodo skušali jutri v četrtfinalu EP ustaviti Slovence. V reprezentančnem hotelu tudi žene.
    Miha Šimnovec 9. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Elizabeth Gilbert

    Slavna pisateljica je načrtovala umor partnerke z uspavalnimi tabletami

    V novi knjigi avtorica uspešnice brez olepševanja opisuje zapleteno ljubezensko zgodbo, polno medsebojnih destruktivnosti, v kateri se je znašla s partnerko.
    9. 9. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    OP ZDA

    Alcaraz še pred vrnitvijo v domovino ob dva milijona evrov

    Zmagovalec OP ZDA bo moral plačati visok zvezni in državni davek, kar pomeni, da bo ostal brez polovice zaslužka za zmago na zadnjem grand slamu sezone.
    Peter Zalokar 9. 9. 2025 | 10:21
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Kibernetsko varnost je treba jemati resno

    Digitalne grožnje se razvijajo hitreje, kot jim podjetja lahko sledijo. Stroški teh incidentov pa se povečujejo.
    Miran Varga 10. 9. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zaščita zdravja

    Za hiter odziv, ko ga najbolj potrebuješ

    Vedno več podjetij vključuje različna zdravstvena zavarovanja v zaposlitvene pakete.
    Milka Bizovičar 10. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Znanost o dolgoživosti

    Nujni proaktivni pristopi k staranju

    Znanost o dolgoživosti pravi, da bi biilo treba namesto v zdravljenje večino sredstev vlagati v preprečevanje njihovih vzrokov.
    Maja Južnič Sotlar 10. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Povezovanje trgov kapitala

    Kaj regijska integracija trgov prinaša vlagateljem

    Najprej je treba uskladiti pravila na vladni ravni, potem sledi operativno sodelovanje borz.
    Nejc Gole 9. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

