Na Hrvaškem mu ni bilo treba osvajati lovorik, v Sloveniji jih bo moral

Kaj najprej čaka novega trenerja nogometašev Maribora Radomirja Đalovića? »Najprej bo moral moštvo vrniti v optimalno psihološko stanje. Nič še ni izgubljeno v prvenstveni bitki,« je ob ustoličenju 42-letnega Črnogorca za trenerja Maribora povedal nekdanji trener vijoličnih in tudi hitro odstavljeni Sergej Jakirović. Đalović je bil pri Rijeki pomočnik zdajšnjega trenerja angleškega drugoligaša Hulla, ki je v lasti vlagatelja Mariborčanov Adžuna Ilidžalija.

Vijolični so za bivšega napadalca Rijeke in še številnih drugih klubov (18) prvi »poskusni zajčki« v trenerski vlogi zunaj hrvaških meja, poleg tega so Mariborčani povsem drugačno sestavljeni. Če je imel na Reki na voljo homogeno in motivirano moštvo s pretežno hrvaškimi igralci ter močno podporo v predsedniku kluba Damirju Miškoviću in navijačih, bo imel v Mariboru mednarodno pisano paleto nogometašev, ki jim po žilah ne teče vijolična kri. Tudi tekmovalna DNK je zahtevnejša. V Sloveniji je Maribor velikan in štejejo le lovorike, na Hrvaškem je bila Rijeka le »tretja«.