Na Hrvaškem spet brez gledalcev

Zagreb - Zadnje vesti okrog boja proti koronavirusa sredi turistične sezone na sosednjem Hrvaškem niso spodbudne. Število okuženih narašča, kakšno bo nadaljevanje poletja, zlasti ob Jadranskem morju, mnogi le ugibajo. Na nogometnih igriščih pa se tudi zatika – potem ko so se gledalci, resda v omejenem številu, začeli vračati na Rujevico, v osiješki Mestni vrt in tudi na zadnji maksimirski derbi Dinama in Hajduka, je po sestanku izvršnega odbora Hrvaške nogometne zveze (HNS) jasno, da tako v zadnjem kolu domačega prvenstva ob prihajajočem koncu tedna kot tudi pozneje avgusta na finalni tekmi pokalnega tekmovanja ne bo navzočega občinstva.



Pri slednjem se bosta na nevtralnem igrišču v Šibeniku za sklepno lovoriko sezone pomerila Rijeka in Lokomotiva Zagreb, predvsem v Kvarnerju je bilo po zadnjih predstavah moštva slovenskega trenerja Simona Rožmana, zlasti po nedeljski zmagi pri Hajduku v Splitu, občutiti že pravo evforijo med odštevanjem do finala, kamor so privrženci z Reke načrtovali odpotovati z ladjo. A zdaj ne bo navijaškega praznika, sklepni dejanji sezone – zadnje kolo in finale pokala – bosta na praznih štadionih.