Na Hrvaškem že jasen nogometni predlog

Zagreb - Potem ko je izvršni odbor Uefe na svoji videokonferenci pod vodstvom predsednika Aleksandra Čeferina jasno razgrnil datume, ko naj bi po nogometni Evropi sklenili svoja nacionalna prvenstva, so na Hrvaškem, v deželi svetovnih podprvakov, ukrepali zelo hitro. Hkrati je namreč imela svojo sejo tudi državna vlada, po kateri so razpravljali tudi o nadaljevanju nogometne sezone, kot poročajo na svojem spletnem portalu Sportske novosti.



Potrdili so namreč predlog izvršnega odbora nacionalne nogometne zveze /(HNS) o "opciji 2", po kateri bodo uradno napovedali pomembne datume 4. maja, 27. kolo bi bilo tako na sporedu 30. maja, zadnje 36. v nedeljo, 25. julija, sezono pa bi sklenili s finalno tekmo pokala HNS, 1. avgusta. Prej bi seveda pod streho pospravili še polfinalna dvoboja: 10. junija bi bili tako na sporedu tekmi Rijeka – Osijek in Slaven Koprivnica – Lokomotiva Zagreb.



V primeru poslabšanja sedanjega stanja pandemije bi predčasno sklenili sezono, vsaj glede razvrstitve za Evropo pa bi obveljala sedanja lestvica: Dinamo in Rijeka bi štartala v kvalifikacijah za ligo prvakov, Lokomotiva in Hajduk v kvalifikacijskem situ za evropsko ligo, peti udeleženec, v primeru da ne bi sklenili pokalnega tekmovanja, pa bi bil Osijek.