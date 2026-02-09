Na igrišču jih je bilo 23, edini neprofesionalec pa je bil sodnik

Razplet sinočnjega derbija 24. kola italijanskega prvenstva med Juventusom in Laziom brez zmagovalca (2:2) je »dvignil pokrov« trenerju črno-belih Lucianu Spallettiju. Kako bi šele mu, če bi izgubil, sa je Juventus do točke porišel po zaostanku z 0:2 in golu v 96. minuti. Razburila ga je nedosojena enajstmetrovka.

»Pravila so v redu, ampak vedno obstaja razlaga. Položaj je vedno treba oceniti, treba jih je presoditi. Tudi nocoj nas je bilo na igrišču 23, edini neprofesionalec pa je bil sodnik. Pravzaprav so sodniki edini 'začasni'. Nočem govoriti o sodnikih, nočem, ampak vsako nedeljo se pojavi nekaj novega. Če pomislite, da je vsako teptanje z nogo kazen, je bilo nocojšnje za dosmrtno ječo,« je bil oster Spalletti, ki se dobro zaveda, da je vsaka izgubljena točka lahko usodna v bitki za ligo prvakov. Juevtnus je trenutno četrti s tremi točkami prednosti pred Romo.