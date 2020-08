Na kakšen način se lahko rešita Zinedine Zidane in Cristiano Ronaldo

Težko je verjeti, s kakšno silovitostjo se bo drevi vrnila na glavni oder Uefina liga prvakov. Čeprav krovna evropska nogometna hiša načrtuje vrhunec te sezone v naslednjih tednih v Lizboni, nocojšnja spektakla v Torinu in Manchestru prinašata spopad najbogatejših klubov in najboljših trenerjev in ob tem nastop daleč največjega nogometnega zvezdnika na svetu! Hitreje, višje in močneje skoraj ne gre. Natančno 149 dni od dvobojev PSG vs Dortmund in Liverpool vs Atletico, ki sta zavihtela v četrtfinale Parižane in Madridčane, bo oživelo najmočnejše nogometno tekmovanje na planetu. Glavno vprašanje večera je znano: ...