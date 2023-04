Na Kitajskem za uvodni vikend razprodali vstopnice v petih minutah

Kitajska nogometna liga po treh letih strogih omejitev zaradi novega koronavirusa spet na široko odpira vrata svojih stadionov navijačem in obiskovalcem. Vstopnice za uvodni tekmovalni konec tedna kitajske nogometne super lige so bile razprodane v zgolj petih minutah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prenovljen delavski stadion v prestolnici Pekingu bo prizorišče uvodne slovesnosti in dvoboja med gostitelji Beijing Guoan in Meizhou Hakka. Šlo bo za eno od štirih sobotnih tekem, s katerimi se bo začela nova sezona. Po strogih omejitvah, ki so veljale za kitajski nogomet od začetka pandemije novega koronavirusa, vključno s tekmami, ki so potekale v varnih "mehurčkih" in z omejitvami udeležbe, bodo navijači lahko svoje ekipe znova v živo spremljali doma in v gosteh.

Državni medij Global Times je poročal, da si bo uvodno tekmo sezone v živo ogledalo bo 68.000 obiskovalcev. Branilci naslova Wuhan Three Towns bodo prav tako v akciji v soboto, ko bodo gostili ekipo Shanghai Port, v kateri je osrednji junak nekdanji igralec Chelseaja in brazilski reprezentant Oscar.

Pričakuje se okoli 40.000 gledalcev, poroča Soccer News, ki pozdravlja vrnitev k videzu normalnosti kitajskega nogometa.

"Že tri leta si nisem ogledal tekme v živo in se ne morem zadržati," je šanghajski Paper citiral enega od navijačev, ki je dodal: "V pretekli sezoni je bilo sicer na voljo za ogled nekaj tekem v gosteh, za katere je bilo možno kupiti vstopnice, a ker je bilo zelo neprijetno potovati ven iz Pekinga, nisem šel nikamor."