Na krilih sijajnega Kovačevića novi podvig Celjanov

Nogometaši Celja so v tekmi 2. kola skupinskega dela konferenčne lige v gosteh premagali irski Shamrock Rovers z 2:0 (2:0).

Celjani so v Dublinu na drugi tekmi ligaškega dela konferenčne lige proti irskemu predstavniku Shamrock Rovers dosegli tako še drugo zmago v novi sezoni tega tekmovanja. Potem ko so v uvodu doma premagali AEK s »hat-trickom« Franka Kovačevića (3:1), so tokrat na Irskem slavili z 2:0, spet pa je bil v glavni vlogi najbolj vroč igralec slovenske nogometne jeseni.

Dosegel je oba celjska gola, prvega v 33. minuti, drugega pa v 40.

Celjani imajo tako poln izkupiček šestih točk in zasedajo mesta povsem pri vrhu lestvice.

Naslednjo tekmo bodo v konferenčni ligi Celjani igrali v četrtek, 6. novembra, ko bo v goste v Celje prišla poljska Legia iz Varšave.