Na madridskem derbiju imel zadnjo besedo Llorente

Real Madrid je bil v derbiju la lige na pragu zmage, vendar v sodnikovem podaljšku prejel gol otroka svoje nogometne šole Marcosa Lorenteja.

V osrednji tekmi 23. kroga španskega nogometnega prvenstva sta se v Madridu pomerila mestna tekmeca Real in Atletico. Gostitelj Real je vodil do sodnikovega dodatka, a je rdeče-bela zasedba slovenskega vratarja Jana Oblaka na koncu iztržila neodločen izid 1:1.

Madridski derbi, vselej vroč obračun v španski prestolnici, je bil tokrat še precej pomembnejši za Atletico. Pred dvobojem so namreč atleti na lestvici zaostajali za deset točk in morebiten nov poraz bi njihov položaj še poslabšal na -13, poleg tega bi izgubili še stik z Barcelono, ki je tekmo tega kroga dobila in v soboto ušla za tri točke.

V tej sezoni sta se mestna tekmeca merila že četrtič; v prvi ligaški tekmi je jeseni zmagal Atletico s 3:1, superpokalni polfinale je dobil Real, pokalni četrtfinale pa spet Atletico.

Danes so gostitelji bolje začeli in v prvem polčasu prevladovali. Atletico ni imel nobene zrele priložnosti, Real pa je premoč spremenil v zadetek, ko je po več kratkih podajah pred golom Oblaka premagal Brahim Diaz.

Zadetek za Real Madrid je dosegel Brahim Diaz. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

Takoj po odmoru je do gola prišel tudi Atletico, toda zadetek Stefana Savića po posredovanju Vara zaradi prepovedanega položaja ni obveljal. V nadaljevanju je Real spet imel terensko premoč, Oblak je moral še dvakrat posredovati ob nevarnih strelih, njegovi soigralci pa niso znali ogroziti Andrija Lunina.

Vse do sodnikovega dodatka, ko je Marcos Llorente izkoristil neodločenost domače obrambe in z glavo zadel za 1:1.

V soboto so nogometaši drugouvrščene Girone - njen obračun z Realom bo na vrsti naslednji teden - prav tako dobili le točko za 0:0 proti Realu Sociedadu, Barcelona pa je na gostovanju v Vitorii premagala Alaves s 3:1.

Izidi:

Athletic Bilbao – Mallorca 4:0 (2:0)

Valencia–- Almeria 2:1 (2:0)

Granada – Las Palmas 1:1 (1:0)

Alaves – Barcelona 1:3 (0:1)

Girona – Real Sociedad 0:0

Villarreal – Cadiz 0:0

Osasuna – Celta Vigo 0:3 (0:2)

Betis – Getafe 1:1 (1:1)

Real Madrid – Atletico Madrid 1:1 (1:0)

Ponedeljek:

Rayo Vallecano – Sevilla (21.00)