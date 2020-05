Na Madžarskem od danes naprej spet z gledalci na tribunah

Ljubljana – Odgovorni na Madžarskem od danes naprej spet dovoljujejo obisk gledalcev na športnih prireditvah, vendar le na stadionih in prizoriščih, ki niso povsem pokrita. Tamkajšnja vlada je to odločitev sprejela v sredo zvečer, klube in gledalce pa opozorila, da se morajo še vedno držati priporočil za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom.



Število gledalcev na tribunah bo omejeno, med posamezniki v vrsti pa morajo biti trije sedeži prazni. Za nameček navijači ne bodo smeli sedeti neposredno drug za drugim. Med drugimi športnimi prireditvami bodo lahko tako gledalci spet obisk(ov)ali tekme madžarske nogometne lige, ki so jo prekinili marca in za zaprtimi vrati nadaljevali prejšnji konec tedna.



V ligi sicer igra tudi slovenski nogometaš Miha Blažič, ki brani barve vodilnega Ferencvarosa. Moštvo iz Budimpešte je nazadnje včeraj z 1:0 v gosteh premagalo Ujpest, Blažič pa je za zmagovalce igral vso tekmo. Ferencvaros ima na lestvici že devet točk naskoka pred drugouvrščenim Fehervarjem.