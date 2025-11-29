Na Metropolitanu je odmevalo Oblak, Oblak

Priljubljenost in spoštovanje Jana Oblaka v Španiji in še posebej v Madridu med rdeče-belimi Atleticovimi navijači je razkrila tudi današnja slovesnost pred tekmo 14. kola španskega nogometnega prvenstva med Atleticom in Oviedom.

Slovencu, ki je v ponedeljek na gala prireditvi največjega športnega španskega dnevnika Marca prejel že svojo šesto lovoriko za najboljšega vratarja sezone zamora, so na stadionu Metropolitano pripravili posebno počastitev.

»Upam, da se ne bom ustavil pri šestih, osvojil bom še eno,« je nagovoril navijače 32-letni Škofjeločan, ki se je vrnil v začetno enajsterico.

V torek in pred tekmo lige prvakov proti Interju, ki jo je kapetan slovenske reprezentance izpustil zaradi lažje poškodbe kolena, so mu na treningu čestitali soigralci in trenerski štab, danes pa še pred navijači, ki imajo Oblaka za eno od svojih največjih zvezd.

Priznanje za 700 tekem v rdeče-belem dresu, česar ni dosegel še nihče drug v klubu, je prejel tudi prvi kapetan Koke. Kot drugi kapetan Oblak, Koke velja za enega od največjih igralcev v zgodovini kluba.

Oblak, ki ni prejel gola, in Atletico sta svojo nalogo opravila brezhibno. Za zmago z 2:0 je oba gola zabil norveški orjak Alexander Sørloth, s čimer je Atletico zadržal korak z Barcelono. Ta se je zavihtela na vrh lestvice po zmagi nad Alavesom (3:1), Real Madrid pa bo jutri igral v Gironi.