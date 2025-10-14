Na mundialu v Severni Ameriki tudi Katar, Južna Afrika in Savdska Arabija

Nogometaši Katarja so se kot 24. reprezentanca uvrstili na svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi naslednje leto.

Po današnji zmagi v skupini A azijskih kvalifikacij proti Združenim arabskim emiratom z 2:1 imajo že zagotovljen drugi nastop na mundialih. Prvič so med najboljšimi igrali leta 2022, ko so bili gostitelji tekmovanja.

Katarci so v odločilni tekmi premagali reprezentanco ZAE. Foto Ibraheem Al Omari/Reuters

Katarci so za potrditev nastopa na SP potrebovali zmago, ki sta jo v drugem polčasu zagotovila Boualem Houhi in Pedro Miguel. Gostje so sicer znižali v osmi minuti sodnikovega dodatka, a je zmaga ostala v Katarju.

Foto Karim Jaafar/AFP

ZAE bi za uvrstitev na SP potrebovali le točko, kljub porazu imajo še možnost v dodatnih kvalifikacijah, ko bodo igrali z drugo ekipo skupine B, kjer se bosta za neposredno vozovnico za SP borili Savdska Arabija in Irak.

Katar je 24. ekipa z vozovnico za SP, danes jo je že dobila Južna Afrika. Na voljo je še polovica oziroma 24 mest, saj bo prihodnje leto na največjem nogometnem tekmovanju na svetu prvič nastopilo 48 ekip.

Veselje nogometašev Južne Afrike Foto Esa Alexander/Reuters

Azija: na mundial se je uvrstila tudi Savdska Arabija

Naslednja reprezentanca z vozovnico za nogometno svetovno prvenstvo naslednje leto v ZDA, Mehiki in Kanadi je Savdska Arabija. Danes je v azijskih kvalifikacijah igrala neodločeno 0:0 z Irakom, kar je bilo dovolj za prvo mesto v skupini B in pot na SP.

V skupini B azijskih kvalifikacij je Irak končal na drugem mestu, a ima še možnosti za pot na mundial prek dodatnih kvalifikacij z drugo ekipo skupine A Združenimi arabskimi emirati.

Savdska Arabija je 26. ekipa z vozovnico za SP, danes so si jo priigrali tudi Južna Afrika, Katar in Anglija. Na voljo je še manj kot polovica oziroma 23 mest, saj bo naslednje leto na največjem nogometnem tekmovanju na svetu prvič nastopilo 48 ekip.

Poleg gostiteljev SP 2026, Kanade, Mehike in ZDA, so si vozovnico že zagotovile Japonska, Nova Zelandija, Iran, Argentina, Uzbekistan, Južna Koreja, Jordanija, Avstralija, Katar, Savdska Arabija, Brazilija, Ekvador, Urugvaj, Kolumbija, Paragvaj, Maroko, Tunizija, Egipt, Alžirija, Gana, Zelenortski otoki in Južna Afrika.