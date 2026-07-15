Na mundialu je igral le eno tekmo, zdaj so zanj plačali 54 milijonov evrov

Mladi hrvaški nogometaš Luka Vušković je iz Tottenhama za 54 milijonov evrov prestopil k Brightonu, je angleški prvoligaš v torek sporočil na spletni strani. Devetnajstletni osrednji branilec je podpisal pogodbo do konca sezone 2030/31 z možnostjo podaljšanja še za eno tekmovalno obdobje.

Vušković velja za enega največjih talentov na svoji poziciji v osrčju obrambe.

Kariero je začel pri Hajduku iz Splita, za katerega je leta 2023 debitiral pri vsega 16 letih in dveh dneh. Kot član Hajduka je kot posojen nogometaš igral za poljski Radomiak in belgijski Westerlo, pred sezono 2025/26 pa je prestopil k Tottenhamu za 11 milijonov evrov.

Prejšnjo sezono je kot posojen nogometaš Tottenhama igral za nemški Hamburger SV, za katerega je na 28 tekmah v prvoligaški konkurenci dosegel kar šest golov.

Vušković je bil tudi del hrvaške reprezentance na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. Igral je le na prvi tekmi skupinskega dela proti Angliji, nato pa priložnosti ni več dobil.

Skupaj je za Hrvaško zbral šest nastopov in dosegel en gol. Debitiral je junija 2025 proti Češki.