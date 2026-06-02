Na mundialu tudi Škot Gordon, ki je starejši od Messija in Ronalda

Krovna mednarodna nogometna zveza Fifa je sporočila, da je končala postopek prijav nogometnih reprezentanc za bližnje svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki. Zaradi povečanega števila sodelujočih, prvič bo nastopilo 48 držav, je rekordno tudi število nogometašev – na SP jih bo igralo kar 1248.

Rok za prijavo nogometnih ekip za SP se je iztekel 1. junija opolnoči, Fifa je sezname danes javno objavila, za 104 tekme je v 48 reprezentancah devet dni pred začetkom SP prijavljenih več kot 1200 igralcev.

Seznami nastopajočih za SP so zdaj dokončni, Fifa dovoljuje le nekaj izjem; zamenjavo lahko ekipe naredijo zaradi poškodbe ali resne bolezni do 24 ur pred prvo tekmo, pozneje pa samo v izjemnih primerih po dogovoru s krovno zvezo.

Škotski vratar Craig Gordon je star 43 let in bo najjstarejši udeleženec mundiala 2026.FOTO: Russell Cheyne/Reuters

Fifa je ob tem razkrila nekaj zanimivih statističnih podrobnosti. Med aktivnimi udeleženci bo 357 takšnih, ki so že vsaj enkrat nastopili na mundialu. Po drugi strani pa bo za 891 članov ekip to prva izkušnja na SP. Na seznamih je tudi 22 igralcev, ki so na SP ne le sodelovali, ampak na koncu tudi postali prvaki.

Novinci na reprezentančni sceni so Zelenortski otoki, Curacao, Jordanija in Uzbekistan, ki jih čaka prvo SP.

Lionel Messi bo z Argentino branil naslov svetovnega prvaka. FOTO: Matias Baglietto/Reuters

Pri starosti je razlika med najmlajšim in najstarejšim 25 let (Škot Craig Gordon je star 43 let in 162 dni, Mehičan Gilberto Mora pa 17 let in 240 dni). Na seznamih je 22 igralcev, ki še niso dopolnili 20 let, ter sedem, ki so že presegli 40 let. Pri najbolj izkušenih so pri Fifi izpostavili Argentinca Lionela Messija, Portugalca Cristiana Ronalda in Mehičana Guillerma Ochoo – vsi trije bodo na SP nastopili šestič, kar je tudi nov rekord.

Cristiano Ronadlo bo nastopil že na svojem šestem svetovnem prvesntvu.

Po klubski delitvi je nabor igralcev zelo pester, saj prihajajo iz 449 klubov iz kar 71 držav. Pri delitvi po celinskih zvezah pa so največ nogometašev prispevale države iz Evrope (35), sledijo Azija (14), osem iz Južne Amerike, sedem iz Srednje in Severne Amerike, šest iz Afrike ter ena iz Oceanije.

Po vidiku igranja v domačih in tujih klubih pa so na seznamu tudi popolna nasprotja. Katar in Savdska Arabija sta 25 od 26 igralcev vpoklicala iz domačih klubov, Zelenortski otoki, DR Kongo, Slonokoščena obala, Curacao, Senegal in Urugvaj pa imajo ekipe, v katerih ni nobenega nogometaša iz domačih klubov.

Selektor Gane Carlos Queiroz bo pri 73 letih že petič zapored na mundialu. FOTO: Francis Kokoroko/Reuters

Najbolj izkušen trener bo selektor Gane, Portugalec Carlos Queiroz, ki ga čaka že peto SP. Postal je šele drugi trener v zgodovini SP s petimi zaporednimi nastopi, pred njim je to uspelo le Bori Milutinoviću med letoma 1986 in 2002.