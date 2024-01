Na nemških štadionih spet protesti navijačev

V prvih sobotnih tekmah 18. kola nemške nogometne lige je najvišjo zmago dosegla Borussia Dortmund, ki je s 4:0 premagala Köln. Vodilni Bayer Leverkusen bo igral zvečer z Leipzigom, drugi Bayern pa v nedeljo.

Danes je na več tekmah prišlo do krajših prekinitev, ki so jih povzročili navijači. Ti v Nemčiji redno protestirajo zaradi dogovora vodstva nemške lige (DFL), ki omogoča vstop tujim investitorjem v nemški nogomet. Tako so gledalci na tekmi v Kölnu na igrišče zmetali večjo količino čokoladic, zavitih v zlat papir, tako da je bil dvoboj dlje časa prekinjen.

V Bochumu pa so po prvem polčasu za več kot pol ure prekinili dvoboj gostiteljev in Stuttgarta oziroma ga niso nadaljevali, ker na tribunah niso mogli zagotoviti varnosti in sprostiti evakuacijskih poti na štadionu.

Po športnem vidiku je pred večerno osrednjo sobotno tekmo, ko se bo vodilni Bayer Leverkusen v Leipzigu meril z ekipo slovenskih nogometašev Kevina Kampla in Benjamina Šeška, najboljšo predstavo pokazal Dortmund. S predzadnjim Kölnom ni imel težav, za končnih 4:0 so poskrbeli Donyell Malen z dvema goloma, Niclas Füllkrug in Youssoufa Moukoko.