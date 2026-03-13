Prihaja dokumentarec o nogometašu, ki je očaral generacijo

Šport in Netflix hodita z roko v roki, velikan pretočne industrije bo v prihodnje še več denarja namenil neposrednim prenosom športnih dogodkov na svoji platformi, zanimanje gledalcev pa ohranjajo tudi z dokumentarnimi serijami. Veliko hvale sta poželi seriji o F1 in Michaelu Jordanu, 16. aprila pa na Netflix prihaja tridelni dokumentarec Ronaldinho: Eden in edini.

Netflix obljublja, da bodo v dokumentarcu prikazani posnetki, ki jih doslej še nismo videli, o igralcu, ki je s svojimi vragolijami v dresu Barcelone, nepozabno pričesko in nasmehom očaral celo generacijo nogometnih navdušencev, pa govorijo Lionel Messi, Neymar, Roberto Carlos, Gilberto Silva, Luiz Felipe Scolari, Carles Puyol in komentator Galvão Bueno.

Dokumentarec naj bi prikazoval tudi bolj občutljiva poglavja življenja nogometaša iz Porto Alegreja, ki je bil znan tudi po ponočevanju in obiskovanju nočnih klubov.

Miniserija je del širšega sklopa nogometnih vsebin o brazilskem nogometu, ki kot ogrevanje pred svetovnim prvenstvom letos prihajajo na Netflix. Dočakali bomo tudi dokumentarec o brazilski reprezentanci, ki je v ZDA 1994 osvojila naslov svetovnih prvakov, in dokumentarec o nogometnih koreninah v braziliji. Prihaja pa tudi igrana miniserija o drami na SP 1970.